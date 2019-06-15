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Meclis tatile girmeden önce 4 önemli paket yasalaşacak

Bayram sonrası çalışmalarına ara verileceği açıklanan TBMM, başta askerlik düzenlemesi olmak üzere bazı acil düzenlemeler talebiyle temmuz sonuna kadar mesai yapacak. Eğitim, yargı, kültür ve ekonomi paketleri kanunlaşmadan vekiller tatile çıkmayacak
 15 Haziran 2019 06:51
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Meclis tatile girmeden önce 4 önemli paket yasalaşacak

Yüksek Seçim Kurulunun yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için Ramazan Bayramı sonrasında Meclis çalışmalarına ara verileceğinin açıklanmasına rağmen, başta askerlik kanunu olmak üzere bazı acil düzenlemeler nedeniyle Temmuz sonuna kadar çalışmalara devam edilmesi kararı alındı. Bu kapsamda okula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılmasını içeren eğitim paketi, Yargı Reformu Strateji Belgesindeki bazı düzenlemeleri içeren ilk yargı paketi, 11'inci kalkınma planı ve kültür alanında bazı değişiklikler içeren torba yasa teklifinin tatil öncesi Meclis'ten geçirilmesi hedefleniyor.

OKULA BAŞLAMA YAŞI YÜKSELECEK

AK Parti grup yönetimi, Meclis çalışmalarına ilişkin taslak bir takvim belirledi. Edinilen bilgilere göre önümüzdeki hafta yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme yasalaştıktan sonra, eğitim, yargı, kültür ve ekonomi alanına ilişkin dört ayrı paket Meclis gündemine gelecek. Bu kapsamda eğitimle ilgili kanuni değişiklikler içeren paket üzerinde önceki gün TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri ve AK Parti'nin bazı hukukçu milletvekilleri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Son şekli verilen 15 maddelik pakette, okula başlama yaşının 66 aydan 69'a çıkarılması, 31 Aralık tarihi itibarıyla 72 ayını dolduranların o yıl içinde okula başlamalarının zorunlu olması öngörülüyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili mevzuatın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilmesine ilişkin maddeler de bu pakette yer alacak. Pakette, Türkiye'deki özel yabancı okul açılmasına ilişkin başvuruların değerlendirilmesi sürecine ilişkin bazı değişiklikler de olduğu belirtiliyor.

EKONOMİYE TORBA TEKLİFİ

Ekonomi bürokratlarının yaptığı hazırlık kapsamında 11'inci Kalkınma Planının da tatil öncesi Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Her yıl yenilenen kalkınma planı, seçimlerin araya girmesi nedeniyle, 2019 için uygulamaya konulamamıştı. Çalışmaları halen devam eden ve yeni hükümet sistemi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planı adını alan planın da önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor. Ayrıca, ekonomi ve kültür alanında bazı düzenlemelerin yer aldığı torba bir teklifin de tatil öncesi Meclis'ten geçirilmesi hedefleniyor.

BAZI SUÇLARA CEZA İNDİRİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesindeki bazı düzenlemeleri içeren ilk yargı paketinin de Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılacağı belirtiliyor. Bu pakette, yargıda acil çözüm bekleyen başlıklara ilişkin düzenlemeler bulunacak. Bu kapsamda hemen uygulamaya konulması planlanan hakim-savcı yardımcılığı sistemi ve şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan veren düzenlemelerin olması bekleniyor. AK Parti kulislerinde, pakette bazı suçlarla ilgili ceza indiriminin de olabileceği belirtiliyor.

Yücel KAYAOĞLU

Türkiye
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