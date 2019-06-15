Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|15 Haziran 2019 06:35
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Kırklareli'nin Vize, Demirköy ve Sarayköy ilçelerinde, öğleden sonra ise İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Kırklareli'nin Vize, Demirköy ve Sarayköy ilçelerinde, öğleden sonra ise İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve trafikte aksamalar vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi
15 Haziran 2019 07:06
|Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
15 Haziran 2019 06:32
|15 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
15 Haziran 2019 00:05
|Jandarma çocuklar için sahne aldı
14 Haziran 2019 22:13
|Genelkurmay Başkanlığın'dan 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği
14 Haziran 2019 21:10
|Bozuk yolların çukurlarına erik fidanı diktiler
14 Haziran 2019 20:30
|Adana'da sağanak ve sel yol kapattı
14 Haziran 2019 19:26
|Marmara'da deprem... İstanbul'da hissedildi
14 Haziran 2019 19:01
|Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı
14 Haziran 2019 17:56
|Alarmı ertelemek beyni uyanmaktan daha çok yoruyor
14 Haziran 2019 16:46