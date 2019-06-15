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Binali Yıldırım'dan 10 milyon seçmene mektup

23 Haziran seçimlerine 1 hafta kala adaylar, kapı kapı dolaşarak herkese ulaşmaya çalışırken; Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, 10 milyon 560 bin 963 seçmene mektup gönderdi
 15 Haziran 2019 07:20
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Binali Yıldırım'dan 10 milyon seçmene mektup

Yıldırım, kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektuba "Değerli hemşehrim, İstanbul'u seven bir kardeşiniz olarak bu mektubu yazıyorum" şeklinde başlıyor. Makam ve mevki peşinde olmadığına dikkat çeken Yıldırım, mektubunda şu sözlere yer veriyor:

Hamdolsun, milletimin desteği ile bir faninin hayal edebileceği bütün makamlarda bulundum. Milletime borcumu ödeyebilmek için Türkiye'nin her köşesine hizmet ulaştırdım. Hayal denen işleri gerçeğe dönüştürdüm. Şimdi ise beni ben yapan bu mübarek şehir İstanbul'a hizmet için huzurunuzdayım.

Daha önce Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. Köprü, Osmangazi Köprüsü, Hızlı Tren, Yeni Havalimanı gibi birçok projede imzam ve alın terim olsa da İstanbul gibi çok büyük bir şehrin çözülmesi gereken sorunları olduğunu biliyorum. Bu şehirde yaşayan 15 milyon hemşehrimin geleceğe yönelik umut ve beklentilerini gerçekleştirecek tecrübe ve donanıma sahibim.

Değerli kardeşim, keşke 31 Mart seçimlerinin yenilenmesini gerektiren olayları yaşamayıp, sizlere zahmet verip tekrar sandığa gitmek zorunda bırakmasaydık. Ancak, seçimde ve sonrasında gelişen olaylar seçimin dürüstlüğüne şaibe düşürdü. Seçimi gerçekleştiren görevlilerin yanlışları yüzünden oy verenler mağdur edildi.

Düşüncelerimiz, inançlarımız, yaşam şeklimiz, kökenimiz farklı olsa da İstanbul bizim evimiz, gençlerimizin bizim ortak geleceğimiz. Bir kardeşiniz olarak, hepinizin mutlu bir şekilde birlikte yaşayacağı, hiçbirimizin dışlanmayacağı, ihmal edilmeyeceği, güzel İstanbul hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağımı bilmenizi istiyorum.

ULAŞIM UZMANLIK ALANIM

Ulaşım benim uzmanlık alanım, İstanbul'un ulaşım ve trafik sorunlarını önümüzdeki 5 yıllık dönem içinde çözeceğim. Kadınlarımızın, gençlerimizin şehrin ekonomik, kültürel, sanat hayatında daha fazla söz sahibi olacağı katılımcı yönetim anlayışını gerçekleştirmek önceliklerim arasında olacak. 'Az laf çoook iş' anlayışı ile bugüne kadar ülkem ve milletim için yaptıklarım, İstanbul için yapacaklarımın teminatı olacak. Bu inançla göreve talibim. Desteğinizi talep ediyorum.

Damla Peker

Türkiye
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