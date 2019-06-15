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Marmara'da oluşa deprem İstanbul'da hissedildi

MARMARA Denizi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Richter ölçeğine göre 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
 15 Haziran 2019 07:46
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Marmara'da oluşa deprem İstanbul'da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.11'de Yalova Çınarcık açıklarında Richter ölçeğine göre 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Yalova Çınarcık olarak tespit edildi.
Memurlar.Net
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