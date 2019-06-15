Marmara'da oluşa deprem İstanbul'da hissedildi
MARMARA Denizi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Richter ölçeğine göre 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
|15 Haziran 2019 07:46
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