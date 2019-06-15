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Rus polis tatil yasağını Türkiye ile aştı

Türkiye, NATO ülkelerine yönelik Rus polislerin tatil yasağı kapsamından çıkarıldı. 2020'de 1 milyon ilave Rus polis bekleniyor. İyi geliri olan polisler Rus turist harcama ortalamasını da artıracak
 15 Haziran 2019 08:15
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Rus polis tatil yasağını Türkiye ile aştı

Bu yıl 6 milyon turistin beklediği Rusya'dan bir müjdeli haber daha geldi. Rusya İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Tayland'ı "Rus polis teşkilatı mensuplarının tatil yapmaları yasak olan ülkeler" listesinden çıkardı. Rusya, 2014'te İçişleri Bakanlığı çalışanlarının NATO ülkelerinde tatil yapmasını yasaklamış, Türkiye de NATO üyesi olduğu için bu kapsamda değerlendirilmişti.

Dün alınan kararla polislerin Türkiye tatilinin de yolu açılmış oldu. Ülkede yaklaşık 3 milyon polisin görev yaptığı belirtilirken, bu kişilerin öncelikli tercihinin Türkiye olacağını öngörüyor. Kararın önümüzdeki yıl Rus turist sayısına 1 milyon ilave katkı sağlayabileceğini aktaran turizmciler, bunun gelirleri de artıracağını vurguluyor.

PUTİN'E ANLATILMIŞTI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 8 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısında bu sorunu bizzat Putin'e ilettiklerini söyledi.

Hükümet yetkililerinin de süreci takip ettiğini aktaran Bağlıkaya, "Rusya pazarındaki en önemli sorunlardan biri çözüldü" dedi.

GELİRE KATKI SAĞLAR

Bu yıl için uçak ve koltuk planlamalarının yapıldığını, dolayısıyla turist sayısına çok etkisinin olmayacağını anlatan Bağlıkaya, "Ancak var olan kapasiteye talep artacak. Bu da fiyat artışını getirir. Tur operatörleri mevcut paketleri daha pahalıya satacaktır. Bu da gelire pozitif etki eder" diye konuştu.

Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar da, kararı çok olumlu bulduklarını belirterek, "Ancak planlamalar yapıldı, kapasiteler belli. Bu kararın yansımasını önümüzdeki yıl görürüz" dedi.

RUS POLİS İYİ GELİRE SAHİP

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Rus polislerin Türkiye'ye kendileri gelemese de ailelerini gönderdiğini belirterek, "İki polis eşi bir oda tutuyordu. Şimdi eşleri ile gelecekleri için ayrı odalar tutacaklar" dedi. Kavaloğlu, Rus polislerin iyi gelire sahip olduğunu belirtti.

BETÜL ALAKENT

Sabah
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