Yardım için duran sürücüyü de gasp etti
|15 Haziran 2019 08:21
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İlginç olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde yaşandı. 66 yaşındaki emekli Yusuf Mızrak, otomobilini sokağa park ederken yanına gelen şüpheli, ekmek bıçağıyla tehdit edip anahtarı istedi. Mızrak'ın elinden anahtarı zorla alan şüpheli, otomobili gasp etti. Turgut Reis Caddesi'nden Sabancı Bulvarı'na doğru ilerleyen şüpheli, kullandığı otomobille refüje çarptı. Bu sırada otomobilden inen zanlı, kendisine yardım etmek için duran Soner Doğan'ı da bıçakla tehdit edip motosikletini gasp ederek kaçtı. Doğan'ın ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Bu sırada şüphelinin Dumlupınar Bulvarı'nda ilerlediğini gören polis ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Zanlı, Turgut Reis Caddesi'ne giriş yaparken motosikletin dengesini kaybederek düştü. Yaralanan ve alkollü olduğu gözlenen şüpheli, kendisini gözaltına almaya çalışan polis ekiplerine direndi. Zanlı, ambulans çağıran polislere, zor günler yaşadığını ve çevresindeki insanların hep hırsız ve uğursuz olduğunu söyledi.
Güçlükle ambulansa alınan şüpheli, hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu bahanesine sığınan şüpheli, polisin tüm ısrarına rağmen kimliğini açıklamadı.
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