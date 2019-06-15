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Vatandaşa 10 bin ucuz konut geliyor

TOKİ'den vatandaşa ucuz konut müjdesi geldi. Başkan Ömer Bulut, 50 bin sosyal konut hamlesinde 6 bin konuta 300 binin üzerinde talep gelen İstanbul'a 2020'de 10 bin sosyal konut yapacaklarını açıkladı
 15 Haziran 2019 08:31
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Vatandaşa 10 bin ucuz konut geliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) İstanbullular'a ucuz konut müjdesi geldi. 2020 yılında 10 bin sosyal konut hayata geçirmeyi planlayan idare, İstanbul'da yapılacak yeni sosyal konutlar için elindeki mevcut arsa stoklarını da kullanacak.

SANCAKTEPE BAŞROLDE

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 10 bin yeni sosyal konut için arsaların plan aşamasında olduğunu belirtti. 250 bin sosyal konut hamlesinin ilk ayağı olan 50 bin konut için harekete geçtiklerini hatırlatan Bulut, "İstanbul'da 6.300 konut için 300 bin başvuru yapıldı. Buradan da İstanbul'daki sosyal konut ihtiyacını bir kez daha görmüş olduk. Buna karşılık verebilmek adına çalışmalarımız devam edecek" dedi. 10 bin konutluk sosyal konut atağı için Anadolu yakasında da daha fazla yer almak istediklerine dikkat çeken Bulut, bu aşamada Sancaktepe'nin de yeni sosyal konut alanı olacağını söyledi. Başkan Bulut, "Pendik, Başakşehir, Hoşdere, Ayazma gibi bölgelerde arazilerimiz var. Yine Anadolu yakasında Tuzla'da ek bölgeler var. Sancaktepe'de arazi geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Şehir hastanesi gibi mega yatırımlarla İstanbul'un önemli bir gelişim noktası olan ilçede özel sektör proje hayata geçirse fiyatlar gerçekten yüksek olabilir. Ancak biz uzun vadelerle vatandaşa yük olmadan sosyal konut olarak hayata geçireceğiz" diye konuştu. Başkan Ömer Bulut, TOKİ'nin yeni dönemde sosyal konut dışında üretim yapmayacağını açıklamıştı. Bu hedefle ilerlediklerini hatırlatan Bulut, TOKİ tarafından daha önce yapılan arsa karşılığı hasılat paylaşım modelinin bir yıla yakın süredir bırakıldığını, bundan sonra da tercih edilmeyeceğini ifade etti.

KURA ÇEKİMİ 26 HAZİRAN'DA

TOKİ 67 ilde yürüttüğü 50 bin sosyal konut projesi için ise kuralarını çekmeye devam ediyor. 19 Ağustos'a kadar tamamlanacak kura çekimlerinin İstanbul ayağı ise 26 Haziran'da başlıyor.

Bulut, "15 bin 125 konutun kura çekimi tamamlanmış durumda. 18 projede 10 bin 271 konutun da ihalesi tamamlandı. 8 projede bin 686 konut projesi de ihale sürecinde. İstanbul'un kurası da 26 Haziran'da başlıyor" dedi.

MİLLET BAHÇELERİ AFET TOPLANMA ALANI OLACAK

Türkiye genelinde 65 millet bahçesi projesi olduğunu hatırlatan Bulut, 13'ünün inşaatının devam ettiği, birinin ihale aşamasına geldiğini, 49'unun da projelendirmelerinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. AFAD-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile görüşme halinde olduklarını belirten Bulut, olası doğal afet durumunda Millet Bahçeleri'nin toplanma alanı olarak kullanılabileceğini söyledi.

2019'DA 16 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

TOKİ'nin herhangi bir kar amacı gütmeden hayata geçirdiği yapılarla bir taraftan vatandaşın barınma ihtiyacını en iyi şekilde karşılamaya çalıştığını belirten Ömer Bulut, diğer taraftan ekonomiye ve istihdama çok yüksek oranda katkı sunduğunu söyledi. Bulut, bu yıl tüm projeler için 16 milyar liralık kaynak oluşturduklarını, yılın ilk 5 ayında 5 milyar lirasını hayata geçirdiklerini kaydetti.

SEDA TABAK

Sabah
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