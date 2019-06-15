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YKS kaçta başlayacak ve bitecek?

Ünversite sınavına girmek için evlerinden çıkmadan önce son kontrolleri yapan öğrenciler, engel teşkil edecek herhangi bir durumla karşılaşmamak için tüm detaylara dikkat ediyor. YKS'ye giren öğrenciler yasak olan ne varsa merak ediyor. YSK kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor? Peki, sıkça sorulan sorular arasında yer alan sınavda oje yasak mı ve sınavda su veriliyor mu sorusuna yönelik ÖSYM'nin herhangi bir açıklaması bulunuyor mu? İşte, o detaylar...
 15 Haziran 2019 08:46
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YKS kaçta başlayacak ve bitecek?

YKS sınavına oje ile girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin bu hususta herhangi bir açıklamasının olup olmadığını araştırıyor. Peki, ÖSYM sınavda su veriyor mu? İşte her iki soru hakkında bazı detaylar

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker, peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

ÖSYM'nin sınava oje ile girmenin yasak olduğu konusunda ise herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

YKS KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? KAÇ DAKİKA SÜRECEK

YKS sınavı ÖSYM'nin 2019 takvimine göre 15 - 16 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapılacak.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi),saat 10.15'te, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar),saat 10.15'te, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar),saat 15.45'te, 120 dakika
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