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Otomobil sahibi yapacak indirim: 20 bin TL'yi aşıyor

Hurda araçta ÖTV'den feragat edilecek tutar 15 bin TL'ye çıkarıldı. Yaklaşık 8 ay önce uygulamaya alınan ÖTV ve KDV indirimi ise yıl sonuna kadar devam edecek. Otomotiv sektörüne de can suyu olması beklenen ÖTV ve KDV indirimlerinden yararlanarak araç alacakları ise 20 bin TL'nin üzerinde bir indirim bekliyor. Bu da şu an piyasadaki en uygun aracın fiyatını 55 bin TL'ye kadar düşmesi anlamına geliyor
 15 Haziran 2019 08:50
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Otomobil sahibi yapacak indirim: 20 bin TL'yi aşıyor

Döviz kurlarında yaşanan aşırı hareketlilik nedeniyle daralan otomobil satışları sonrasında sektöre can suyu olması amacıyla 2018 yılı kasım ayında yürürlüğe alınan ve 31 mart 2019'da sona ermesi planlanırken yıl sonuna kadar uzatılan ÖTV ve KDV indirimi araç alımında çok büyük bir avantaj sağlıyor.

ÖTV'DE 15 PUANLIK İNDİRİM

Yıl sonuna kadar sürdürülecek indirimler kapsamında, motor hacmi 1600 cc altında ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV yüzde 30, 1600 cc altındaki motor hacmine sahip, ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV ise yüzde 35 şeklinde uygulanıyor.

Ticari araçlardan alınan yüzde 18 KDV oranı da 30 Haziran tarihine kadar yüzde 1 olarak yansıtılmaya devam edecek.

  • 15 puanlık ÖTV indirimleriyle aracına göre 20 bin TL'yi aşan indirim alınabiliyor. Bu da 80 bin TL'lik aracın fiyatını 50 binli seviyelere indiriyor.

LİMİT YÜKSELTİLDİ

Araç alım satımında büyük indirim imkanı sunan ÖTV ve KDV indiriminin yanı sıra hurda araçlardaki ÖTV indirim limiti de geçtiğimiz günlerde yükseltildi.

Resmi Gazete'de de yayımlanan karar göre; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın alımında tahakkuk eden ÖTV'nin 15 bin lirasından mahsup olunabilecek.

  • ÖTV+KDV İNDİRİMİ: 17 BİN 700 TL
  • Son alınan kararla önceden 10 bin TL olarak belirlenen limitin yükseltilmesi 800 TL'lik KDV indirimini de 1700 TL'ye çıkmış durumda. Hurda araç indiriminde 15 bin TL'lik indirim üst limitinden yüzde 18'lik KDV'de düşürüldüğünde rakam 17 bin 700 TL seviyesine çıkıyor.

HURDA ARAÇLAR DEĞERE BİNDİ

16 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması halinde ilk etapta 10 bin TL olarak açıklanan ve geçtiğimiz günlerde 15 bin TL'ye çıkarılan limit sonrası hurda araç vasfındaki araçlar da bir kez daha değere bindi. Bahsedilen nitelikleri kapsayan çok sayıda araç, fiyatları 4 ile 10 bin TL arasında değişen oranlarla ikinci el ilan siteleri üzerinden satışa çıkarıldı.

EN UYGUN ARAÇTA 20 BİN TL'DEN FAZLA İNDİRİM

İndirimlerde son yapılan güncellemeler ile piyasada satılan en uygun fiyatlı otomobilin Hyundai'de olduğu görüldü. 82 bin 500 TL'de satılan 2019 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) modelinin 17 bin 750 TL'lik indirim sonrası satış fiyatı 64 bin 650 TL'ye düşerken, aynı modelin 2018 fiyatı ise 20 bin 330 TL indirimle 55 bin 901 TL'ye kadar iniyor.

Yine piyasada en uygun fiyatlı otomobillerden biri olarak bilinen Fiat'ın 2019 model Egea Easy 1.4 Fire 95 HP modelinin 83 bin 900 TL'lik normal satış fiyatı 15 bin TL'lik indirimle 68 bin 900 TL seviyesine kadar iniyor.

SATIŞLARDA DÜŞÜŞ VAR

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan son açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,57 azalarak 152 bin 456 adet seviyesinde gerçekleşti.

Kenan Biter

Yeni Şafak
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