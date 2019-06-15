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Erik çekirdeği dayağına tahliye
Tuzla'da, yediği eriğin çekirdeğini otomobiline attığı iddiasıyla küçük bir çocuğu feci biçimde döven Ufuk Özüdoğru, ilk celsede tahliye edildi
|15 Haziran 2019 08:55
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İstanbul Tuzla'da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE
Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Hakkında "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Ufuk Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.
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