Açıklanamayan uzun telefon görüşmeleri boşanma nedeni

İstanbul'da boşanma davası açan Gözde T., eşinin kendisine "Cahilsin, senden bir şey olmaz" şeklinde hakaretler ettiğini belirtti. Evin ihtiyaçlarını karşılamamakla suçladığı kocasından tazminat da istedi. Tamer T. ise karısının sürekli telefonla konuştuğunu, bu konuşmalarının güven sarsıcı boyuta ulaştığını, eşinin kendisine tatmin edici cevaplar vermediğini iddia etti. Çiftin boşanmasına karar veren yerel mahkeme, hakaret gerekçesi ile Tamer T.'nin genç kadına tazminat ödemesine hükmetti.

Tazminat kararı iptal

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tazminat kararını hatalı bularak mahkemenin kararını bozdu. Kadının sürekli telefonla konuşması ve bu görüşmeleri kiminle yaptığını eşine açıklayamaması kusurlu davranış olarak sayıldı. Kadının da en az kendisine hakaret eden eşi kadar kusurlu olduğu belirtilen kararda Gözde T.'ye tazminat ödenmemesine hükmedildi.

Hilal YILDIRIM