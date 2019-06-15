Pençe'de mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu" denildi
|15 Haziran 2019 09:27
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