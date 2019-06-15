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Pençe'de mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu" denildi
 15 Haziran 2019 09:27
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Pençe'de mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu" denildi.
Anadolu Ajansı
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