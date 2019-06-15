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Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 16 yaş ve üzerindeki motorlu taşıtların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında uygulanacak ÖTV indiriminin üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı
 15 Haziran 2019 09:58
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Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 16 yaş ve üzerindeki motorlu araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında terkin edilecek ÖTV'nin üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, tır çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı artırıldı.

İndirim miktarları yeni aracın ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olanlarda 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. Matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira arasında olan araçlar için terkin edilecek ÖTV 12 bin lira oldu.

Yeni aracın ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşanlarda ise söz konusu indirimi kaldırıldı. Daha önce matrahı 80 bin lirayı aşan araçlarda 3 bin lira ÖTV indirimi uygulanıyordu.
Anadolu Ajansı
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