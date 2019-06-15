Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı
|15 Haziran 2019 09:58
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Kararı ile 16 yaş ve üzerindeki motorlu araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında terkin edilecek ÖTV'nin üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, tır çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı artırıldı.
İndirim miktarları yeni aracın ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olanlarda 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. Matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira arasında olan araçlar için terkin edilecek ÖTV 12 bin lira oldu.
Yeni aracın ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşanlarda ise söz konusu indirimi kaldırıldı. Daha önce matrahı 80 bin lirayı aşan araçlarda 3 bin lira ÖTV indirimi uygulanıyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayısı fiyatları artacak
15 Haziran 2019 11:24
|Bakan Turhan'dan ebeveynlere yaz tatili önerileri
15 Haziran 2019 11:21
|Kara yollarında durum
15 Haziran 2019 10:02
|Başkan Vidinlioğlu: Olmazsa olmazımız turizm
14 Haziran 2019 22:37
|Ankara'da yeni fabrika yatırımı
14 Haziran 2019 12:13
|Bayramda akaryakıta 3,5 milyar lira harcandı
14 Haziran 2019 11:22
|Dalbastı kirazının fiyatı üreticisini sevindirdi
14 Haziran 2019 11:14
|Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı
14 Haziran 2019 10:14
|Dolar güne nasıl başladı?
14 Haziran 2019 07:50
|Tüketiciye çifte destek
14 Haziran 2019 06:51