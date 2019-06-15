1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Minik Alperen'in babasına 'özel' görev

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin, belediyeye ait kreşin sorumluluğuna getirildi- Belediyenin Harmandalı'ndaki okul öncesi eğitim merkezinin idari işlerini yürüten Sakin, gününün büyük bölümünü çocuklarla geçiriyor ve onlarla oyunlar oynuyor
 15 Haziran 2019 10:00
Yazdır
Minik Alperen'in babasına 'özel' görev

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin, Çiğli Belediyesi Harmandalı Okul Öncesi Eğitim Merkezi sorumlusu oldu.

Yaklaşık iki yıl önce kreş servisinde unutulan oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan baba Sakin, Çiğli Belediyesindeki yeni görevini çocuklarla iç içe geçirerek üzüntüsünü hafifletmeye çalışıyor.

Belediyenin Harmandalı'ndaki okul öncesi eğitim merkezinin idari işlerini yürüten Sakin, gününün büyük bölümünü çocuklarla geçiriyor ve onlarla oyunlar oynuyor.

Serkan Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni görevinde çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaşadıkları acı olay sonrası eğitim mevzuatları konusunda çok sayıda araştırma yaptığını ifade eden Sakin, yeni görevini severek yaptığını ve kreşte herhangi bir eksiklik olmaması için çok özenli çalıştığını dile getirdi.

- "Göz bebeğimiz gibi bakıyoruz"

Alperen'in vefatına herkesin çok üzüldüğünü bildiğini anlatan Sakin, şöyle devam etti:

"Nereye gitsek acı bir şekilde tanınıyoruz. Bu, bizim açımızdan çok üzücü. Gerçekten çok acı bir deneyim yaşadık. Burada olmamın sebeplerinden birisi buydu. Bu anlamda Sayın Gümrükçü'ye teşekkür ediyorum. Altından kalkması gerçekten zor oldu. Oğlumuzu kaybettik ama başka Alperenlerimiz, Ayşelerimiz, Alilerimiz, Ali Erenlerimiz oldu. Onlarla ilgilenmek, onlar için bir şey yapabilmek, karınca misali bir damla bile su taşıyabilmek gurur verici."

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile seçildikten sonra bağlantıya geçerek kreşlerle ilgili projelerini anlattığını ifade eden Sakin, daha sonra da böyle bir görevin gündeme geldiğini dile getirdi.

Kreşteki bütün çocukları kendi çocuğu gibi gördüğünü söyleyen Sakin, "Aileler çocuklarına gözü gibi bakar. Biz burada onlara göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Gün içinde çocuklarımızın yoklamalarını alırım. Günde 4 defa yoklamalarını aldığımız oluyor. Bir eksik varsa sabahleyin ailelerini arıyoruz, sebebini sorarız." diye konuştu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de Alperen Sakin'in ölümünün herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Zor günler geçiren baba Serkan Sakin'e destek olmak için beraber çalışma dileğini ilettiklerini anlatan Gümrükçü, "Serkan Bey de olumlu yanıt verdi ve çocukları çok sevdiğini belirterek belediyemizin okul öncesi eğitim merkezinde görev alma talebini bize iletti. Biz de kendisini, 'çok sevdiği çocukların yanında olsun' diye eğitim merkezimizde görevlendirdik." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşçiden çalışırken alınan istifa dilekçesi geçersiz sayıldı
15 Haziran 2019 11:22		 Bakan Turhan'dan ebeveynlere yaz tatili önerileri
15 Haziran 2019 11:21
Geç kalan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
15 Haziran 2019 11:21		 Uzman çavuşun 4 yıl sonra şehadet haberi geldi
15 Haziran 2019 10:47
Pamukkale'de yol kapatma eylemi: 15 gözaltı
15 Haziran 2019 10:44		 YKS'nin birinci oturumu başladı
15 Haziran 2019 10:28
Kara yollarında durum
15 Haziran 2019 10:02		 RTÜK'ten eşcinsel ilişkilere yer veren diziye ceza
13 Haziran 2019 14:17
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
13 Haziran 2019 11:52		 MEB'den velilere 'yaz tatili etkinlik' tavsiyeleri
13 Haziran 2019 11:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mecliste tatilden önce 4 önemli paket yasalaşacak
Şanlıurfa'da katliam gibi kavga... 6 kişi hayatını kaybetti
Askerden dönene işsizlik maaşı
Uzman çavuşun 4 yıl sonra şehadet haberi geldi
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
Otomobil sahibi yapacak indirim: 20 bin TL'yi aşıyor
Konya, trenle denize bağlanacak
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi
Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı
İsveç 'Öl' dedi Türkiye yaşatıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kedilerin kontrolsüz üremesi 1
yudum 1
bora çiftçi FLU 1
İksx 1
baba şarkıları ve şiirleri 2
benin 1
kuru soğuk 2
her yemeği çatalla yeme nezaketi 4
diy 2
Fatih Portakal 1
SON İLANLAR
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam