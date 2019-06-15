1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 15 Haziran 2019 10:02
Yazdır
Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılarak, araçlar Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna, oradan da Gebze gişelerine ve tekrar otoyola yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola geçiş yapabiliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 13-19. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun Yeniçiftlik mevkisinde menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Konya-Aksaray yolunun 14-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Suluova-Amasya yolunun 27-28. kilometrelerinde Amasya Otogar Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kuyucak-Karacasu-Tavas yolunun 6-40. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İskilip-Çankırı yolunun 40-41. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayısı fiyatları artacak
15 Haziran 2019 11:24		 Bakan Turhan'dan ebeveynlere yaz tatili önerileri
15 Haziran 2019 11:21
Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı
15 Haziran 2019 09:58		 Başkan Vidinlioğlu: Olmazsa olmazımız turizm
14 Haziran 2019 22:37
Ankara'da yeni fabrika yatırımı
14 Haziran 2019 12:13		 Bayramda akaryakıta 3,5 milyar lira harcandı
14 Haziran 2019 11:22
Dalbastı kirazının fiyatı üreticisini sevindirdi
14 Haziran 2019 11:14		 Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı
14 Haziran 2019 10:14
Dolar güne nasıl başladı?
14 Haziran 2019 07:50		 Tüketiciye çifte destek
14 Haziran 2019 06:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mecliste tatilden önce 4 önemli paket yasalaşacak
Şanlıurfa'da katliam gibi kavga... 6 kişi hayatını kaybetti
Askerden dönene işsizlik maaşı
Uzman çavuşun 4 yıl sonra şehadet haberi geldi
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
Otomobil sahibi yapacak indirim: 20 bin TL'yi aşıyor
Konya, trenle denize bağlanacak
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi
Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı
İsveç 'Öl' dedi Türkiye yaşatıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vur vur inlesin 2
yudum 1
toronto raptors 3
çirkef 9
one more cup of coffee 1
cory higgins 1
botaş 1
mantı 1
yazım kurallarına dikkat edilmeyen entryler 1
kısır döngü 2
SON İLANLAR
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam