Pamukkale'de yol kapatma eylemi: 15 gözaltı
|15 Haziran 2019 10:44
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolunun mülk sahibi oldukları arazinin üzerinden geçtiğini iddia eden grubun yol kapatma eyleminde 15 kişi gözaltına alındı.
Yolun Pamukkale Mahallesi girişindeki bölümünün, hak sahibi oldukları arazinin üzerinden geçtiği iddiasıyla daha önce de iki kez yol kapatma eylemi yapan grup, aynı alanda sabah saatlerinde toplandı.
Briketlerle yola duvar ören ve şerit çeken grup, arazinin tapulu malları olduğunu, haklarının verilmediğini iddia etti.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolun kapatılmasının suç olduğunu belirterek açılması uyarısında bulundu.
Uyarıya rağmen yolu açmayan gruptan 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı. Yarım saat süren eylem sırasında ulaşım tali yollardan sağlandı.
Jandarma ve polis ekipleri, briketleri yolun kenarına taşıyarak yolu trafiğe açtı.
Yolun yaklaşık 4 bin 600 metrekarelik bölümünde 45 kişinin hak sahibi olduğunu iddia eden grup, nisan ve mayıs aylarında da yol kapatma eylemi yapmıştı.
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