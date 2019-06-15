Bahçeli'den S-400 açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir.
|15 Haziran 2019 10:48
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