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Uzman çavuşun 4 yıl sonra şehadet haberi geldi

Görev yaptığı Şırnak'ta 4 yıl önce açık öğretim sınavı çıkışında teröristler tarafından kaçırılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın naaşı ilçedeki dere yatağında bulundu.
 15 Haziran 2019 10:47
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Uzman çavuşun 4 yıl sonra şehadet haberi geldi

Görev yaptığı Şırnak'ta 4 yıl önce açık öğretim sınavı çıkışında teröristler tarafından kaçırılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın naaşı ilçedeki dere yatağında bulundu. Yıllardır çocuklarından gelecek mutlu bir haber bekleyen Nurdağı'ndaki aileye, acı haber verildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde ikamet eden Rıdvan Polat'ın Uzman Çavuş oğlu Ferdi Polat'ın, 12 Aralık 2015 tarihinde görev yaptığı Şırnak'ta açıköğretim sınavı çıkışı arkadaşı ile birlikte PKK'nın şehir yapılanması tarafından kaçırıldığı ileri sürülmüştü. Yaklaşık 4 yıldır hiçbir haber alınamayan, Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu'ndan görevli Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın cenazesi, dere kenarındaki bir dağlık alanda bulundu.

Acı haber ailesine ulaştırıldı.

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Nurdağı Garnizon Komutanı Vekili Vahit Sağdıç, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan'ın iletişime geçtiği aileden DNA örnekleri alınarak, bulunan cenaze ile karşılaştırıldı. Örneklerin uyuşmasının ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde yaşayan baba Rıdvan ve anne Fatma Polat'a şehadet haberi verildi.

Acı haber üzerine aile güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Beş çocuk annesi Fatma Polat yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, baba Rıdvan Polat ise oğlunun öldüğüne inanamadığını ve bir gün ansızın çıkarak geleceğine inandığını söyledi.

Öte yandan, şehidin cenazesinin Salı günü ilçeye getirileceği ve düzenlenecek törenle defnedileceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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