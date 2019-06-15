Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı
|15 Haziran 2019 10:52
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki uzman çavuşlar Sinan Arslan ve Fatih Şahin hayatını kaybetti, Serkan Çelik ise ağır yaralandı. Uzman çavuşların Nevşehir'de katıldıkları eğitimin ardından tatil için Mersin'e gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ashab-ı Kehf çıkışı yakınlarında meydana geldi. Uzman Çavuş Serkan Çelik yönetimindeki 60 AS 123 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Serkan Çelik ağır yaralanırken, meslektaşları Sinan Arslan ve Fatih Şahin yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Serkan Çelik, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Arslan ve Şahin'in cansız bedenleri de morga kondu.
Uzman çavuşların Nevşehir'de katıldıkları eğitimin ardından hafta sonu tatili için Mersin'e gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Kazada hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Bursa nüfusuna kayıtlı Sinan Arslan'ın Tunceli'de, Tokat nüfusuna kayıtlı Fatih Şahin'in ise Siirt'te görevli olduğu ifade edildi.
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