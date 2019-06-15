Geç kalan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
|15 Haziran 2019 11:21
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Adıyaman'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, sınava gireceği okula polisler yetiştirdi.
Adıyaman'da YKS birinci oturumu için adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.
Aileler çocuklarıyla beraber dakikalar öncesinden okul bahçelerine gelerek çocuklarının sınavı kaçırmaması için ellerinden geleni yaptı.
Kentte sınava geç kalan bir öğrenciyi ise polis ekipleri sınava gireceği okula götürdü.
Sınava yanlış okula gittiğini fark eden öğrenci, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak yardım istedi.
Harekete geçen ekipler, öğrenciyi sınava gireceği Adıyaman Fatih Mesleki Teknik Lisesi'ne yetiştirdi.
Koşar adımlarla sınava yetişen öğrenci, polis ekiplerine teşekkür etti.
Öte yandan sınava geç kalan bazı adaylar salona alınmadı.
Salon kapısı kapandıktan üç dakika sonra Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesine gelen Ahmet Yılmaz, görüştüğü görevlilerin sınava alınmayacağını belirtmesi üzerine kapıyı dakikalarca yumrukladı.
Yılmaz, daha sonra elindeki sınav kağıdını yırtarak bulunduğu yerden ayrıldı.
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