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Kayısı fiyatları artacak

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı fiyatlarında artış bekleniyor- Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan:- "Kayısı bu yıl çok kaliteli. Mayıs ve haziran ayında fazla yağmur yağmadı, üründeki kalite korundu. Hasat döneminin başında yaş kayısı fiyatlarının yüksek olmasını bekliyoruz"- "Yurt içi ve dışındaki tüketicilerin Malatya kayısısını yaş olarak da tüketmelerini tavsiye ederiz. Bu yılki sloganımız 'Malatya kayısısını kuruyken yediniz, bir de yaşken tadın.' Kuru kayısı tüketiminin yanında bu yıl yaş kayısı tüketiminde de artış bekliyoruz"
 15 Haziran 2019 11:24
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Kayısı fiyatları artacak

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan ve 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı"nda hasat haziran ayının sonlarında başlayacak.

Geçen sezon yaş kayısıyı hasat döneminin başında 3 lira 50 kuruştan satan üreticiler, kaliteli ürün dolayısıyla fiyatların artmasını bekliyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki hasat sezonunda kalitesi yüksek kayısıların tüketicilerle buluşturulacağını söyledi.

Özcan, rakımı bin 100 ile bin 500 metre arasında olan bölgelerde aralıksız devam eden yağmurların çiçeklerde tozlaşma oranını düşürdüğünü, bu durumun kayısı meyvelerinin seyrelmesine neden olduğunu ifade etti.

Yağmur ve ilkbahar geç donlarının kayısıya verdiği hasarın rekolteyi etkileyecek düzeyde olmadığını belirten Özcan şöyle devam etti:

"Bu yıl ihracata yetecek kadar ürünümüz var. Kayısı bu yıl çok kaliteli. Mayıs ve haziran ayında fazla yağmur yağmadı, üründeki kalite korundu. Hasat döneminin başında yaş kayısı fiyatlarının yüksek olmasını bekliyoruz. Üretici maliyetleri yüzde 40 arttı, yaş kayısı fiyatlarının da buna paralel olarak artmasını bekliyoruz. Çiftçi de böyle bir beklenti içerisinde. Geçen sezon yaş kayısıyı hasat döneminin başlangıcında üretici 3 lira 50 kuruştan satmıştı."

- "Yaş kayısı tüketiminde de artış bekliyoruz"

Ramazan Özcan, Malatya'nın kuru kayısı üretiminde dünya lideri olduğuna, yaş kayısıda da kaliteli ürün üreterek ihraç ettiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuru meyve olarak tüketilen Malatya kayısısının lezzetinin yaşken çok daha iyi olduğunun farkında olunması gerekiyor. Yurt içi ve dışındaki tüketicilerin Malatya kayısısını yaş olarak da tüketmelerini tavsiye ederiz. Bu yıl ki sloganımız 'Malatya kayısısını kuruyken yediniz, bir de yaşken tadın'. Kuru kayısı tüketiminin yanında bu yıl yaş kayısı tüketiminde de artış bekliyoruz. Kayısı Malatya ve Türkiye'nin ortak paydası, yüzde 80'ini ihraç ediyoruz."

- "Kayısımızın tüketimi her yıl artıyor"

Yaş olarak satılacak Malatya kayısısının hijyenik ve standartlara uygun şeklinde toplandığını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Derme' diye adlandırdığımız kayısı meyvesi ağacın üzerinden tane tane koparılarak, ambalajlanıyor. Ardından soğuk hava depolarıyla kayısıyı gideceği bölgelere ulaştırıyoruz. Malatya yaklaşık 20 bin ton yaş kayısıyı ihraç ediyor. Ayrıca 20 bin ton Malatya kayısısı da yurt içinde yaş olarak tüketiliyor. Ortalama 40 bin ton kayısıyı haller ve marketler vasıtasıyla tüketiciyle buluşturuyoruz. Bu yıl yurt içi yaş kayısı tüketiminde de artış bekliyoruz. Tüketici Malatya kayısısını tattıkça, kayısımızın tüketimi her yıl artıyor. Biz bu yıl yaş kayısı tüketiminde ve kayısı fiyatında artış bekliyoruz. Eşi benzeri olmayan Malatya kayısısı bu topraklarda yetişiyor."

Ramazan Özcan, geçen yıl ihraç edilen 95 bin 350 ton kuru kayısı karşılığında ülke ekonomisine 261 milyon 397 bin dolarlık katkı sağlandığını sözlerini ekledi.
Anadolu Ajansı
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