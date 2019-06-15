1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nadir hastalıklara ilişkin 'milli politika oluşturulsun'

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan:- "Nadir hastalıklar milli politikası oluşturulmalı. Bu nadir hastalıklara yakalanmadan önce tanı konulabilecek hastalara tanı konulmalı, yakalananların da en erken zamanda tedavisinin başlanmasıyla ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor"
 15 Haziran 2019 11:45
Yazdır
Nadir hastalıklara ilişkin 'milli politika oluşturulsun'

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Nadir hastalıklar milli politikası oluşturulmalı. Bu nadir hastalıklara yakalanmadan önce tanı konulabilecek hastalara tanı konulmalı, yakalananların da en erken zamanda tedavisinin başlanmasıyla ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor." dedi.

Aynı zamanda tıp doktoru olan Taşdoğan, AA muhabirine, üyesi olduğu ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun, Türkiye'de nadir görülen 6 bin hastalıkla ilgili bir araştırma komisyonu olduğunu anlattı.

Komisyon çalışmalarının başladığını ve çok iyi gittiğini dile getiren Taşdoğan, konunun uzmanları ve hastaları dinlediklerini, sorunların belli olduğunu ve çözüm için yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Taşdoğan, nadir hastalıklara ilişkin bir milli politikanın olması gerektiğini vurgulayarak, "Nadir hastalıklar milli politikası oluşturulmalı. Bu nadir hastalıklara yakalanmadan önce tanı konulabilecek hastalara tanı konulmalı, yakalananların da en erken zamanda tedavisinin başlanmasıyla ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor." dedi.

- "Türkiye'nin gen haritasına ihtiyacı var"

Bu hastalıkların büyük çoğunluğunun genetik geçişli olduğuna işaret eden Taşdoğan, Türkiye gibi akraba evliliklerinin yüksek olduğu ülkelerde hastalık oranlarının da yüksek görüldüğünü kaydetti. Evliliklerden önce gen taraması yapılması gibi önlemlerin alınabileceğini belirten Taşdoğan, Türkiye'nin bir gen haritasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Komisyon çalışmalarının Türkiye'nin oluşturacağı "nadir hastalıklar milli politikasının" zemini olması gerektiğini ve o şuur ile hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Taşdoğan, "Bu insanlarımız kıymetli insanlar, her birey bizim için kıymetlidir. Devletin bunları yaşatması için kurum ve kuruluşlar ne gerekiyorsa yapmalıdır." diye konuştu.

Türkiye'de hastaların rahatlıkla ilaç tedavilerine ulaşabildiğini, bu tür hastaların, hastalığın durdurulması ve hastalıkla yaşam süreleriyle ilgili bakımlarının iyi yapılması gerektiğini aktaran Taşdoğan, yaşam katilelerini arttırıcı hizmetleri daha sistematik, organize ve çağın şartlarına uygun hale getirebilmek gerektiğini söyledi.

Komisyon raporunun aynı zamanda bu çalışmaların yol haritası da olacağını vurgulayan Taşdoğan, kurumların tamamını içeren bir milli politika ile bütün kurumlara sorumluluklar düştüğünü aktardı.

Taşdoğan, "Multidisipliner dediğimizin birçok branşın bu işle ilgisi var. Bu kadar geniş bir durum olduğu için mutlaka bu konuda bir milli politika geliştirmeliyiz, milli eylem planımız olmalıdır. Sadece devlet değil, aileler, STK'ler, sağlık kuruluşları hep beraber bu işin bilinci içerisinde olup birtakım işler yapılmalıdır." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ORC, 12-14 Haziran arasını kapsayan son anketi yayımladı
15 Haziran 2019 12:54		 'Seçim varsa derecelendirme kuruluşları rollerine bürünür'
15 Haziran 2019 12:09
'Yeni askerlik sistemi haftaya yasalaşacak'
15 Haziran 2019 11:31		 Bahçeli: Türkiye S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır
15 Haziran 2019 10:48
Erdoğan: Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz
15 Haziran 2019 10:06		 Bakan Selçuk: Ocak - Mayıs döneminde 571 bin 266 kişi işe yerleştirildi
15 Haziran 2019 09:45
Pençe'de mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu
15 Haziran 2019 09:27		 Rus polis tatil yasağını Türkiye ile aştı
15 Haziran 2019 08:15
Binali Yıldırım'dan 10 milyon seçmene mektup
15 Haziran 2019 07:20		 Mecliste tatilden önce 4 önemli paket yasalaşacak
15 Haziran 2019 06:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:11 - Sınava girecekti, kimliği otomobilin camına sıkıştı13:09 - Kampüste yanlış okula giren aday geç kalınca sınava alınmadı13:06 - Kamu zararları tespit değerlendirmesi 60 günde sonuçlandırılacak13:05 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı12:59 - 'İhracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 90'a ulaştık'12:54 - ORC, 12-14 Haziran arasını kapsayan son anketi yayımladı12:40 - Kimliğini birliğinde unutan asker sınava giremedi12:37 - YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı12:34 - İstanbul ve Ankara'ya 'yeni polis merkezi amirlikleri' müjdesi12:33 - İmar barışı başvuruları için 'nöbetçi' bırakıldı
12:32 - Bakan Varank'tan genç girişimcilere destek açıklaması12:31 - Geç kaldığı için sınava alınmayan öğrenciyi polis teselli etti12:09 - 'Seçim varsa derecelendirme kuruluşları rollerine bürünür'11:59 - 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na havalimanında suikast planlandığı iddiası11:47 - Sınav salonunda bayılan aday, hastaneye kaldırıldı11:45 - Nadir hastalıklara ilişkin 'milli politika oluşturulsun'11:31 - 'Yeni askerlik sistemi haftaya yasalaşacak'11:24 - Kayısı fiyatları artacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mecliste tatilden önce 4 önemli paket yasalaşacak
Şanlıurfa'da katliam gibi kavga... 6 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuşun 4 yıl sonra şehadet haberi geldi
Askerden dönene işsizlik maaşı
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
Otomobil sahibi yapacak indirim: 20 bin TL'yi aşıyor
Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı
Konya, trenle denize bağlanacak
FMF Hastaları Polis Olabilir mi?
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kol kırılır yen içinde kalır 4
binali yıldırım'ın ntv-star yayınında soruları alması 3
botaş 1
yan apartmana çarşaflı kadının hırsız olarak girmesi 6
hostes 2
siber saldırı 3
Se sentir pauvre 1
kozmopolit 1
ekrem imamoğlu 4
the passenger 1
SON İLANLAR
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam