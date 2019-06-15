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Geç kaldığı için sınava alınmayan öğrenciyi polis teselli etti

Konya'da YKS birinci oturumuna geç kaldığı için sınav salonuna alınmayan öğrenciyi, polisler yatıştırmaya çalıştı
 15 Haziran 2019 12:31
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Geç kaldığı için sınava alınmayan öğrenciyi polis teselli etti

Konya'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalan öğrenci, sınava alınmadı.

YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Aileler, çocuklarının sınava geç kalmamaları için dakikalar öncesinden okul bahçelerine geldi.

Öğrenciler sınava alınırken, aileler de okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Sınav nedeniyle hem veliler hem de öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü.

Geç kalan bazı öğrenciler de sınava yetişme telaşı yaşadı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatıldı.

Merkezdeki Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu'nda 5 dakika geç kaldığı için sınav salonuna alınmayan öğrenci, bir süre görevlileri ikna etmeye çalıştı.

Sınava alınmasının mümkün olmadığını anlayan ve oldukça üzgün olduğu görülen öğrenciyi, kapıdaki polisler teselli etti.

Karatay Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulunda ise sınava 3 dakika geç kalan üniversite adayı, salona alınmadı.
Anadolu Ajansı
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