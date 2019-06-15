Kimliğini birliğinde unutan asker sınava giremedi
|15 Haziran 2019 12:40
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- Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına kimliğini birliğinde unuttuğu için alınmayan asker, polisler ve yetkililer tarafından binaya alınmayınca sınava giremedi. Asker, sınava giriş kağıdını yırtarak okuldan ayrıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın 3 oturumda düzenleyeceği YKS'nin birinci oturumu olan TYT sınavı saat 10.15'de başladı.
Öğrenciler 10.00'a kadar sınava girecekleri binalara alınırken aileleri ise okul önlerinde çocuklarını bekledi.
Merkez Seyhan ilçesinde İsmet İnönü İlkokulu'nda öğrenciler sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alındı.
Sınava son giriş saati olan 10.00'dan sonra okula gelenler sınava alınmadı. Sınava alınmayanlar arasında vatani görevini yaptığı birliğinden sınav için izin alarak gelen ancak kimliğini birliğinde unutan bir er de vardı. Er, polisler ve yetkililerle yaptığı uzun görüşmelere rağmen sınava alınmayacağının söylenmesi üzerine sınav giriş kağıdını yırtarak okuldan ayrıldı. Ayrıca, aynı okula sınava girmek için gelen bir kişi kimliğini unuttuğunu farkedince binanın kapısından geri döndü.
Kapıların kapanmasına saniyeler kala polisler bazı öğrencileri 'koş koş' diyerek uyardı. 10.00'da kapıların kapanmasının ardından sınava girmeyi saniyelerle kaçıran bir kişi de "Böyle eğitim sistemi olmaz" diyerek sitem edip okuldan ayrıldı.
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