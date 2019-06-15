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ORC, 12-14 Haziran arasını kapsayan son anketi yayımladı

23 Haziran İstanbul seçimleri için son yapılan anket çalışması yayımlandı. ORC Araştırma tarafından duyurulan anket sonuçlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları belirtilirken, kararsız seçmenler de dikkat çekiyor.
 15 Haziran 2019 12:54
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ORC, 12-14 Haziran arasını kapsayan son anketi yayımladı

ORC Araştırma 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimleriyle ilgili son anket çalışmasını yayımladı.

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketin sonuçları, kurumun Twitter hesabından paylaşıldı.

Yayımlanan sonuçlara göre 23 Haziran İstanbul seçimlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım az bir oy farkıyla CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakıyor.

Binali Yıldırım'ın oy oranının yüzde 48,3; Ekrem İmamoğlu'nun oy oranının yüzde 47,7 olarak yer aldığı anket sonuçlarında diğer adayların oy oranı toplamı ise yüzde 0,6 olarak görülüyor.

KARARSIZLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yüzde 3,4 oy oranıyla da kararsız seçmenler dikkat çekiyor.
Memurlar.Net
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