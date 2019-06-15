1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kalp krizi geçirdi fark etmedi, yanında bulunan sağlıkçı hayatını kurtardı

Kalp krizi geçirdi fark etmedi, yanında bulunan sağlıkçı hayatını kurtardı
 15 Haziran 2019 13:14
Yazdır
Kalp krizi geçirdi fark etmedi, yanında bulunan sağlıkçı hayatını kurtardı

Diyarbakır'da kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Ali Gevancı, borç ödemek için yanına giden diyaliz merkezi sahibi Servet Akyıl isimli sağlıkçının kendisini 'Kriz geçiriyorsun, hastaneye git' diye uyarmasıyla hayata tutundu.

Dicle Elektrik Perakende A.Ş. (DEPSAŞ) İl Müdürü Ali Gevancı, kalp krizi geçirdiği sırada bunu fark etmedi. O sırada borç ödeme işlemi için yanında olan bir diyaliz merkezi sahibi Servet Akyıl isimli vatandaşın bunu fark etmesiyle, kendisine 'Kriz geçiriyorsun, hastaneye git' uyarısıyla son anda yapılan müdahale ile hayata tutundu.

"Kalp krizlerinde ilk iki saat içerisinde kalp damarlarının açılması gerekiyor"

Tedavi altına alınan Ali Gevancı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Memorial Diyarbakır Hastanesi'nde kardiyoloji bölümünde görevli Doç. Dr. Serkan Akdağ, hastanın dün akşam saat 18.00 sularında göğüs ağrısı gelişmesi üzerine acil servise başvurduğunu, kendilerinin saat 18.40 gibi anjiyoya aldıklarını söyledi. Hastayı akut kalp krizi şüphesiyle anjiyoya aldıklarını, ana damarın yüzde 99'u takalı olduğunu belirten Doç. Dr. Akdağ, "Damara müdahale ettik, damarı stent yöntemiyle açtık yaklaşık 15 dakika süren bir işlemle. Hastamız toparladı bugün itibariyle krizi atlattı birazdan taburcu edeceğiz. Hastamızın sevindirici tarafı şu kalp hiç etkilenmedi bu hadiseden. Bunun da en büyük nedeni hızlı gelmiş olması, zaman kaybı oluşturmamış olması. Bu bizim için çok kıymetli. Kalp krizlerinde ilk iki saat içerisinde kalp damarlarının açılması gerekiyor. Her geçen dakikanın, saniyenin önemi var bizim için. Hastamızın zamanında gelmesi, zamanında müdahale edilmesi çok manidardı bizim için ve ölüm dahi her türlü riskleri minimanize ediyor hızlı davranma olayı" dedi.

"Kalp krizinin yaşı düştü, 30'lu, 20'li yaşlarda hastalarımız var"

Göğüs ağrısı olursa, şiddetli göğüs ağrısı olursa özellikle göğüs ön bölgesinde göbek çizgisiyle alt çene arasında en kısa zamanda acil bir merkeze başvurulması gerektiğini açıklayan Doç. Dr. Akdağ, "Bunu önemseyin, hele ki yoğun iş stresi ortamında çalışan hastalarımız, insanlarımız bunu çok önemsemeleri gerekir. Kalp krizinin yaşı düştü, yaşa aldanmayın 30'lu, 20'li yaşlarda hastalarımız var artık maalesef. Bir diğer faktörde sigara faktörü. Hastamızın kolesterol trisigitelleri normal, sigara faktörü var sadece. Tansiyon şekerde yok hastamızda. Hastamızın bu tablodan dolayı, bu tablonun oluşmasındaki en büyük etken sigara, sigara faktörü. Bir kez daha buradan mesaj vermek istiyoruz. Lütfen sigarayı bırakın, sigarayı bırakın yaşama tutunun diyoruz tüm halkımıza, tüm insanlarımıza. Hastamızda bugün itibariyle sigarayı bırakacağına söz verdi bize. İnşallah bir daha içmeyecek. Tek nedeni değil ama en büyük nede sigaraydı bu hadise yaşanmasında. Tabi buna iş faktörü iş stresi de çok çok önemli. Diyarbakır'dayız çok sıcak günler geçiriyoruz dikkat edeceğiz. Özellikle 11- 16 arası çok fazla dışarıda gezmemeye çalışacağız" diye konuştu.

Kalp krizi geçiren Ali Gevancı ise dün akşam saatlerinde göğüs bölgesinde şiddetli bir ağrıyla karşılaştığını ama çok da dikkate almadığını ifade etti. Dikkate almamasının sebebi de klimadan veyahut da farklı bir sebepten dolayı bir ağrı diye düşündüğünü dile getiren Gevancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok da dikkate almamanın sebebi ihmal aslında, birazda ihmal olduğunu şuanda anlayabiliyorum. İş yerinde bir müşterimizin çok dikkatli her halde beni süzmesinden kaynaklı. Özellikle telkinleri doğrultusunda ben işin ciddiyetini anlamış oldum. Müşterimizin telkiniyle ben zamanında doktora başvurdum. Ama çok seri bir şekilde hastaneye intikalden sonra kriz geçirmiş olduğumuzu anladık. Sağ olsun hastanemiz ve doktorlarımızın çok hızlı müdahalesinden sonra şükürler olsun sağlık durumum çok çok iyi. Diğer değerlerimin çok düzgün olmasına rağmen kalp krizi geçirme riskimin sigaraya bağlı olduğunu doktorumdan öğrendikten sonra kesinlikle sigarayı içmeyeceğime, bütün hastalara sigaranın ne kadar zararlı olduğunu en iyi örneği olduğumu buradan herkese hatırlatmak istiyorum."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şile'de denize giren 2 arkadaş boğularak hayatını kaybetti
15 Haziran 2019 14:55		 Sınav çıkışında herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi
15 Haziran 2019 14:48
Lise öğrencileri için dil öğrenme kampı
15 Haziran 2019 14:45		 Pentagon: 'Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek'
15 Haziran 2019 14:42
Ekrem İmamoğlu, Çerkes vatandaşlarla buluştu
15 Haziran 2019 14:25		 75 yaşında üniversite sınavına girdi
15 Haziran 2019 14:25
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı
15 Haziran 2019 14:13		 Bakan Akar'dan Babalar Günü mesajı
15 Haziran 2019 14:10
'Çağlayan Adliyesinde aynı saatte ne iş yapıyorlardı?'
15 Haziran 2019 14:09		 Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
15 Haziran 2019 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Şile'de denize giren 2 arkadaş boğularak hayatını kaybetti14:48 - Sınav çıkışında herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi14:45 - Lise öğrencileri için dil öğrenme kampı14:43 - MSB'den 'Babalar Günü' videosu14:42 - Pentagon: 'Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek'14:29 - MSB: Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu14:25 - 75 yaşında üniversite sınavına girdi14:25 - Ekrem İmamoğlu, Çerkes vatandaşlarla buluştu14:13 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı14:10 - Bakan Akar'dan Babalar Günü mesajı
14:09 - 'Çağlayan Adliyesinde aynı saatte ne iş yapıyorlardı?'13:55 - Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti13:46 - Geç kalan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi13:32 - '50 bin düzensiz ve kaçak göçmeni göndereceğiz'13:25 - Danıştay, 12 bankaya verilen 1.1 milyar liralık 'rekabet' cezasını bozdu13:25 - Kilosu 9 bin eurodan satıldı13:24 - Valilik LGBT'nin etkinliğine izin vermeyecek13:16 - Bir dakika ile YKS sınavına alınmadılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mecliste tatilden önce 4 önemli paket yasalaşacak
Şanlıurfa'da katliam gibi kavga... 6 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuşun 4 yıl sonra şehadet haberi geldi
ORC, 12-14 Haziran arasını kapsayan son anketi yayımladı
Askerden dönene işsizlik maaşı
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
Otomobil sahibi yapacak indirim: 20 bin TL'yi aşıyor
Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı
Konya, trenle denize bağlanacak
YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vur vur inlesin 1
botaş 1
anketör 3
15.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 1
Cebimde ölümüm 1
Secimin yenilenmesini asla istemedik 1
mantı 1
Çatalla çorba içmek 5
yan apartmana çarşaflı kadının hırsız olarak girmesi 6
friday I'm in love 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam