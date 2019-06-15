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Valilik LGBT'nin etkinliğine izin vermeyecek

İzmir Valiliği'nce LGBTİ topluluğunun 17- 23 Haziran'da kentte düzenlemeyi planladığı etkinliklere izin verilmeyeceği duyuruldu
 15 Haziran 2019 13:24
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Valilik LGBT'nin etkinliğine izin vermeyecek

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, LGBTİ topluluğunun 17- 23 Haziran'da gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. 'İzmir Birlikte Güçlü' ve 'İzmir Pride' Twitter hesaplarının yanı sıra İzmir Genç LGBTİ Derneği'nin Facebook hesabından çeşitli etkinlikler düzenleneceği paylaşımlarının yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler valiliğimizce yasaklanmıştır."
Memurlar.Net
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