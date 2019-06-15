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Danıştay, 12 bankaya verilen 1.1 milyar liralık 'rekabet' cezasını bozdu

Danıştay 13. Daire, Rekabet Kurumu tarafından "mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve/ veya uyumlu eylem içerisinde bulunarak, yasayı ihlal ettikleri" gerekçesiyle 12 bankaya verilen 1.1 milyar liralık idari para cezası kararını bozdu.
 15 Haziran 2019 13:25
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Danıştay, 12 bankaya verilen 1.1 milyar liralık 'rekabet' cezasını bozdu

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Rekabet Kurumu, 2011'de 12 banka hakkında "kredi kartı alışveriş faizi ve gecikme faizi oranlarının Merkez Bankası tarafından belirlenen en yüksek oran üzerinden tespit edildiği, hiçbir bankanın bu faiz oranlarında indirime gitmediği ve tüm bankaların aynı faiz oranını kullandığı" iddiasıyla inceleme başlattı.

Kararını Mart 2013'te açıklayan Rekabet Kurumu, Akbank, Denizbank, Finansbank, HSBC Bank, ING Bank, TEB, Garanti Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, VakıfBank ve Yapı Kredi'ye "rekabeti sınırlayıcı nitelikte hareket ettikleri" gerekçesi ile 1.1 milyar liralık idari para cezası kesti.

Bu kapsamda ING Bank, cezasının iptali için Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Ancak mahkeme, 2014'te davayı reddetti.

İtirazı görüşen Danıştay 13. Daire, ilgili kararı onadı. Ancak "karar düzeltme" talebi üzerine, 21 Mayıs'ta bu kez oy çokluğuyla bozdu.

'GEREKLİ DELİL YOK'

13. Daire'nin gerekçeli kararında, davalı idare tarafından bankalar hakkında ileri sürülen "tek bir çerçeve anlaşma veya ortak plan"la hareket ettikleri, hepsinin bunda haber olduğu yönünde iddiaların "yeterli seviyede (makul şüphenin ötesinde) bir ispat standardı" ile ortaya konulamadığı vurgulandı. Kararda şöyle devam edildi: "Bu hususlara ilişkin dava konusu kurul kararında yer alan tespitlerin gerekli deliller ile desteklenmediği, dolayısıyla davaları idare tarafından eksik incelemeye dayalı olarak işlem tesis edildiği anlaşılmaktadır. 12 bankanın tamamının farklı sektörlere ilişkin olarak farklı bankalar arasında gerçekleşen ihlallerin tamamından sorumlu tutulmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır."
Memurlar.Net
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