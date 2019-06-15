1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'50 bin düzensiz ve kaçak göçmeni göndereceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da şoförler ve esnaf odalarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, "Düzensiz göçmenler ve kaçak göçmenler geçen yıl 4 bin 500'ü İstanbul'dan gönderildi.
 15 Haziran 2019 13:32
Yazdır
'50 bin düzensiz ve kaçak göçmeni göndereceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da şoförler ve esnaf odalarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, "Düzensiz göçmenler ve kaçak göçmenler geçen yıl 4 bin 500'ü İstanbul'dan gönderildi. Bu yıl 50 bin göndereceğiz. İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da Alibeyköp Şoförler ve Esnaf Odası ile buluştu. Kahvaltının ardından bir konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye'nin güvenli bir ülke olma yolunda ilerlediğine değindi. Ülkedeki düzensiz göçmenlerle ilgili açıklama yapan Soylu, "Suriyeli kardeşlerimiz gelmiş. Afgan var, Pakistanlı var. Bize diyorlar ki bunları gönderin. Biz bunları ölümlü bölgelere gönderemeyiz. Orada ölüm kol geziyor hala. Bundan size bahsettim. Gönderemeyiz. 331 bin kişiyi orada Afrin ve Cerablus hattını, 4 bin kilometrekareyi güvenli hale getirdik ve gönderdik" diye konuştu.

"Bu yıl 50 bin kaçak göçmen göndereceğiz"

İstanbul'u kimsenin kaçak göçmen merkezi olarak göremeyeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyorlar ki bayramda niye gidiyorlar. Bayramda gönderme politikası bize ait. Daha yaydık. Sebebi şu; gitsinler eğer kendi bölgeleri güvenliyse orada kalsınlar diye. Bunu da başardık zaten. Her bayramda 40 bin 45 bin kişi orada kaldı. Gittikten sonra orayı gördüğü için. 2-3 günde gelmesin, orada bir dursun. Belki bir imkanı araştırsın kalabiliyorsa kalsın diye. Şimdi buradan söylüyorum. İstanbul'a da söyledim, Türkiye'ye de söylüyorum. 6 ayda bu konularda milletimizin şikayetinin ortadan kalkacağı bir hazırlığı gerçekleştirdik. Yani 'Niçin dükkanlarda kalıyorlar', 'Niçin kalabalık yürüyorlar', 'Niçin düzensiz bir şekilde kalıyorlar', 'Niçin kurallara biz uyuyoruz da onlar uymuyorlar' diye şikayet ettikleri. 6 ay bize süre versin İstanbullu. Türkiye de 6 ay süre versin. Hiç merak etmeyin. Hiç kimse merak etmesin. İstanbullu rahat olsun. 6 ay içerisinde burada bulunan herkes, düzensiz göçmen, kaçak göçmen, uluslararası korumaya sahip, geçici korumaya sahip her kim varsa. Düzensiz göçmenler ve kaçak göçmenler geçen yıl 4 bin 500'ü İstanbul'dan gönderildi, bu yıl 50 bin göndereceğiz. İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek. Bu kadar açık ve net. İstanbullu rahat etsin" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şile'de denize giren 2 arkadaş boğularak hayatını kaybetti
15 Haziran 2019 14:55		 Sınav çıkışında herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi
15 Haziran 2019 14:48
Lise öğrencileri için dil öğrenme kampı
15 Haziran 2019 14:45		 Pentagon: 'Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek'
15 Haziran 2019 14:42
Ekrem İmamoğlu, Çerkes vatandaşlarla buluştu
15 Haziran 2019 14:25		 75 yaşında üniversite sınavına girdi
15 Haziran 2019 14:25
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı
15 Haziran 2019 14:13		 Bakan Akar'dan Babalar Günü mesajı
15 Haziran 2019 14:10
'Çağlayan Adliyesinde aynı saatte ne iş yapıyorlardı?'
15 Haziran 2019 14:09		 Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
15 Haziran 2019 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Şile'de denize giren 2 arkadaş boğularak hayatını kaybetti14:48 - Sınav çıkışında herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi14:45 - Lise öğrencileri için dil öğrenme kampı14:43 - MSB'den 'Babalar Günü' videosu14:42 - Pentagon: 'Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek'14:29 - MSB: Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu14:25 - 75 yaşında üniversite sınavına girdi14:25 - Ekrem İmamoğlu, Çerkes vatandaşlarla buluştu14:13 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı14:10 - Bakan Akar'dan Babalar Günü mesajı
14:09 - 'Çağlayan Adliyesinde aynı saatte ne iş yapıyorlardı?'13:55 - Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti13:46 - Geç kalan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi13:32 - '50 bin düzensiz ve kaçak göçmeni göndereceğiz'13:25 - Danıştay, 12 bankaya verilen 1.1 milyar liralık 'rekabet' cezasını bozdu13:25 - Kilosu 9 bin eurodan satıldı13:24 - Valilik LGBT'nin etkinliğine izin vermeyecek13:16 - Bir dakika ile YKS sınavına alınmadılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mecliste tatilden önce 4 önemli paket yasalaşacak
Şanlıurfa'da katliam gibi kavga... 6 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuşun 4 yıl sonra şehadet haberi geldi
ORC, 12-14 Haziran arasını kapsayan son anketi yayımladı
Askerden dönene işsizlik maaşı
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
Otomobil sahibi yapacak indirim: 20 bin TL'yi aşıyor
Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı
Konya, trenle denize bağlanacak
YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vur vur inlesin 1
botaş 1
anketör 3
15.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 1
Cebimde ölümüm 1
Secimin yenilenmesini asla istemedik 1
mantı 1
Çatalla çorba içmek 5
yan apartmana çarşaflı kadının hırsız olarak girmesi 6
friday I'm in love 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam