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Ekrem İmamoğlu, Çerkes vatandaşlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Çerkes vatandaşlarıma baktığımda, vatanımın değerini daha çok anlıyorum. Bir vatanın, bir millet için ne kadar önemli olduğunu, vatansız kalmanın ya da vatanından başka bir yere gönderilmenin değerini bilmek, hissetmek, şu anki vatanımızı kol kola, sıkı sıkıya koruyabilmenin, buradaki duyguyu daha derinleştirebilmenin neferi olacak Çerkes vatandaşlarımız"
 15 Haziran 2019 14:25
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Ekrem İmamoğlu, Çerkes vatandaşlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Çerkes vatandaşlarıma baktığımda, vatanımın değerini daha çok anlıyorum. Bir vatanın, bir millet için ne kadar önemli olduğunu, vatansız kalmanın ya da vatanından başka bir yere gönderilmenin değerini bilmek, hissetmek, şu anki vatanımızı kol kola, sıkı sıkıya koruyabilmenin, buradaki duyguyu daha derinleştirebilmenin neferi olacak Çerkes vatandaşlarımız." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beylikdüzü'ndeki Çerkes Kültür Evi'nde Çerkes vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelen İmamoğlu, ilçede başlattığı ve yapımı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık döneminde devam edecek "Medeniyet Parkı" projesini anlattı.

Parkın yaklaşık 130 bin metrekare olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Onun içine, hepsi bir arada olan hemşehri dernekleri topluluğu yapalım dedik. Hakkarili dernekle Trabzonlu dernek, Balıkesirliler derneğiyle Hataylılar derneği. Bir arada. hemşehri dernekleri bir lobileşme unsuru ya da bir kolonileşme unsuruna dönüşmemeli. Biz, gettolar oluşturmuyoruz İstanbul'da. İstanbul, bütüncül bir kent. Bunu başarmak hiç zor değil. Yeter ki bu duyguyu verebilen liderler olsun bu şehirde." açıklamasını yaptı.

Anadolu'nun çok zengin bir kültürel oluşuma sahip olduğunu aktaran İmamoğlu, Çerkes kültürünün, bu toplumun oluşmasında çok değerli bir hücre ve kaynak olduğunu, ondan beslenmesi gerektiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çerkes vatandaşlarıma baktığımda, vatanımın değerini daha çok anlıyorum. Bir vatanın, bir millet için ne kadar önemli olduğunu, vatansız kalmanın ya da vatanından başka bir yere gönderilmenin değerini bilmek, hissetmek, şu anki vatanımızı kol kola, sıkı sıkıya koruyabilmenin, buradaki duyguyu daha derinleştirebilmenin neferi olacak Çerkes vatandaşlarımız. Biz de bu duyguyu büyütmede kol kola olacağız. Bir vatanın değerini anlamak istiyorsanız, bizim milletimizin en değerli unsurlarından olan Çerkes dostlarımıza sorun, onlar size vatanın değerini daha iyi anlatır."

Merkezi hükümetten destek almadan 5 yılda birçok iş başardığını dile getiren İmamoğlu, "Onun için bazılarının bize, tecrübe, deneyim diye uzaktan fırlattığı işlere bakmayız. Yani iyi biliriz bir işin en uygun maliyete nasıl yapılacağını, kaynağın en doğru şekliyle nasıl kullanılacağını, hassasiyetle iş üretirken fayda, maliyet unsurlarını nasıl gözetileceğini burada iyi deneyimledik. Elbette ki iş yaşamımın buna büyük bir katkısı olmuştur. Bu gibi alanlarda, biz, sizin gibi derneklere mekansal etkinlik bakımından sağlamalıyız. Sağlamaya da çalışmalıyız. Bundan sonra İstanbul çapında sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Programda İmamoğlu'na, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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