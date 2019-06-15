MSB: Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatında 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.
|15 Haziran 2019 14:29
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