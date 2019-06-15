MSB'den 'Babalar Günü' videosu
|15 Haziran 2019 14:43
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü, görevi başındaki askerlerin yer aldığı video ile kutladı.
MSB'nin Twitter adresinde paylaşılan 2 dakikalık videoda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı, görev başındaki askerlerin görüntüleri yer aldı.
Videoda, siperde kamufle olan bir komando, "Başta kahraman şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum", bir denizaltında görevli asker ise "En güzel duygularımızın bir parçası, varoluşumuzun nedeni babalarımızın bu anlamlı günde Babalar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
Videoda, farklı birimlerde görev yapan çok sayıda asker de Babalar Günü'nü kutlarken, videonun sonunda sınır hattında görev yapan askerler, açtıkları dev Türk bayrağı ile Babalar Günü'nü kutladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MSB: Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu
15 Haziran 2019 14:29
|'Çağlayan Adliyesinde aynı saatte ne iş yapıyorlardı?'
15 Haziran 2019 14:09
|ORC, 12-14 Haziran arasını kapsayan son anketi yayımladı
15 Haziran 2019 12:54
|'Seçim varsa derecelendirme kuruluşları rollerine bürünür'
15 Haziran 2019 12:09
|Nadir hastalıklara ilişkin 'milli politika oluşturulsun'
15 Haziran 2019 11:45
|'Yeni askerlik sistemi haftaya yasalaşacak'
15 Haziran 2019 11:31
|Bahçeli: Türkiye S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır
15 Haziran 2019 10:48
|Erdoğan: Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz
15 Haziran 2019 10:06
|Bakan Selçuk: Ocak - Mayıs döneminde 571 bin 266 kişi işe yerleştirildi
15 Haziran 2019 09:45
|Pençe'de mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu
15 Haziran 2019 09:27