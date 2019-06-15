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Lise öğrencileri için dil öğrenme kampı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yabancı dil yaz okulları 24 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek
 15 Haziran 2019 14:45
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Lise öğrencileri için dil öğrenme kampı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik 30 Günde İngilizce/Arapça Dil Öğrenme Kampı adıyla düzenlenen yabancı dil yaz okulları 24 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖNDER'den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen eğitim programında, dil dersleri, çeşitli gezilerle ve atölye çalışmalarıyla eğlenceli hale getirilecek. Toplam 4 hafta sürecek olan dil okulları, anadili İngilizce ve Arapça olan alanında deneyimli akademisyenler tarafından verilecek.

İngilizce ve Arapça dil okulları, 24 Haziran-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Okul öncesinde öğrencilere Türkçe konuşmayacaklarına dair, "dil yemini" imzalatılacak. Öğrenciler yaz okulunda İngilizce ve Arapça seviyelerine göre belirlenmiş gruplarda pazartesi - cuma günleri arasında her gün 5 ders alacak.

Her öğrencinin programdan tam verim alabilmesi için her zaman iletişime geçebileceği ve kendisiyle ilgileneceği dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası mentörü olacak. Mentörler, İbn Haldun Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasından seçilecek.

Toplam 50'şer kişilik kontenjanı olan yaz okulları için, İngilizce dil programı erkeklere, Arapça dil programı ise kızlara yönelik olarak düzenlenecek. Yaz okulları için son başvuru tarihi 20 Haziran olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı
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