Meteorolojiden 9 il için kuvvetli yağış uyarısı
|15 Haziran 2019 15:26
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Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerine yönelik kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Tokat'ın doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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