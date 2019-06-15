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Ekip otosu iş yerine daldı, çalışanlar ölümden döndü

Sivas'ta kamyonet ile çarpışan ekip otosu polis memurunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası iş yerine daldı. O esnada iş yerinde bulunan çalışanlar ölümden döndü.
 15 Haziran 2019 15:29
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Ekip otosu iş yerine daldı, çalışanlar ölümden döndü

Sivas'ta kamyonet ile çarpışan ekip otosu polis memurunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası iş yerine daldı. O esnada iş yerinde bulunan çalışanlar ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 13.30 sıralarında Gültepe Mahallesi 53-4 sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerleyen 58 A 7321 plakalı polis ekibi otosu, S.Ş. idaresindeki 58 BU 626 plakalı kamyonet ile sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışma sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden polis memuru, aracıyla bir iş yerine daldı. Olayda kimse yaralanmazken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonet cinsi araç ile ekip otosunun çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle aracın iş yerine daldığı görüldü. Ekip otosunun iş yerine daldığı esnada iş yerinde çalışan iki kişi ölümden döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"Bir gün otomobil iş yerine girecek" diye şakasını yapmışlar

Ekip otosunun iş yerine daldığı esnada ölümden dönen çalışan Hakan Karaca o anları anlattı. Karaca, "Ben arabanın olduğu yerde çalışıyordum. Daha sonra çarpışma sesi duyduk geliyor dedi arkadaşlar ben de gördüğüm anda kendimi boşluğa doğru attım. Bu kazadan beş dakika önce yine iki araç birbirine çarptı. Arkadaşlar da şaka yapmıştı 'az daha içeri giriyordu, bir gün içeri girerler' diye. 2 yıldır buradayım, burada gördüğüm ikinci kaza" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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