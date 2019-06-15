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Öğrencisi olduğu kursun öğretmeni oldu

Antalya'da yaşayan 48 yaşındaki Serap Cibeli Kırdı, yıllarca öğrencisi olduğu Muratpaşa Belediyesi'nin mesleki eğitim ve sanatsal ürettim kurslarına bu dönem öğretmen olarak katıldı.
 15 Haziran 2019 15:36
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Öğrencisi olduğu kursun öğretmeni oldu

Antalya'da yaşayan 48 yaşındaki Serap Cibeli Kırdı, yıllarca öğrencisi olduğu Muratpaşa Belediyesi'nin mesleki eğitim ve sanatsal ürettim kurslarına bu dönem öğretmen olarak katıldı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Serik Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları programını bitirerek öğretmen olan Kırdı, 18 öğrencisiyle sürdürdüğü 'kırk yama' kursunda yapılan çalışmalarla Muratpaşa Belediyesi Üreten Eller Festivali'ne katıldı. Evli ve bir çocuk annesi olan Kırdı, henüz 25'li yaşlarında Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte düzenlendiği ve iğne oyasından seramiğe, resme birbirinden farklı branşlarda gerçekleştirdiği kurslara katılmaya başladı. Yıllarda bu kurslarda öğrenci olan ve hatta kendi ifadesiyle "aynı kursa birkaç dönem" devam eden Kırdı, kurslarda öğrendikleri ve kızı Özge Kartal'ın cesaretlendirmesiyle hayatına bambaşka bir pencere açtı.

Kurslardan üniversiteye

Kırdı, 3 yıl önce üniversite sınavlarına girdi ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Serik Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları programını kazandı. Geçen yıl üniversiteyi bitiren Kırdı, mezun olur olmaz da yıllarca öğrencisi olduğu kursa öğretmen olarak görevlendirildi. Kırdı, Üçgen Mahallesi'nde bulunan Muratpaşa Belediyesi Giritli Kadın Danışma Merkezi'nde 'kırk yama' kursu açtı. Kursa bu yıl 18 öğrenci kayıt oldu. Kırk yamanın son yıllarda patchwork olarak ünlenen ama aslen Anadolu topraklarına ait geleneksel bir el sanatı olduğunu söyleyen Kırdı, kırk yamanın, atık kumaş parçalarından farklı biçimlerde farklı tasarımlar yapmak olduğunu belirtti. Kırdı, bu yıl açılan kursta koltuk yastığı kılıfları başta olmak üzere, çanta, yelek, masa örtüsü, nevresim takımı gibi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Üreten eller festivaline katıldılar

Yıl boyunca ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru ürünlerle Muratpaşa Belediyesi'nin Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlendiği Üreten Eller Festivali'nde yerini alan Kırdı ve öğrencileri, kent sakinlerinin ilgisinden oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlediği mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına katılan kursiyerlerin ürün ve eserlerinin sergilendiği ve Muratpaşa Kent Meydanı'nda devam eden 'Üreten Eller Festivali' yarın (Pazar) günün sona erecek. Festivalde 5 bin kursiyerin 10 bin eserinin Antalyalıların beğenisine sunulurken sergi alanı ücretsiz gezilebilecek.
İhlas Haber Ajansı
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