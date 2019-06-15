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Sınavdan çıktı, soluğu koyunların yanında aldı

İyi bir üniversite hayali için Erzincan'da girdiği YKS'de ter döken 20 yaşındaki üniversite adayı, soluğu koyunlarının yanında aldı.
 15 Haziran 2019 15:48
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Sınavdan çıktı, soluğu koyunların yanında aldı

İyi bir üniversite hayali için Erzincan'da girdiği YKS'de ter döken 20 yaşındaki üniversite adayı, soluğu koyunlarının yanında aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen ve yüz binlerce öğrencinin iyi bir üniversite hayali için katılım gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başladı. Sabahın erken saatinde sınava girecekleri binanın kapısında aileleriyle birlikte hazır bulunan üniversite adayları içerisinde 20 yaşındaki Erzincanlı Oğuzhan Demirol'da vardı. Diğer üniversite adayları gibi sınava gireceği binanın kapısında, kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından heyecanla geleceğini ilgilendiren üniversite sınavına giren Oğuzhan Demirol, 135 dakika sonra sınavdan çıkarak, soluğu koyun ve kuzu seslerinin yankılandığı merada aldı.

Sınavdan sonra diğer adaylar uzun süredir yaşadıkları sınav stresini, aileleri ile birlikte eğlenerek geçirirken, çobanlık yapan Oğuzhan Demirol ise otlatmak zorunda olduğu koyunlarının yanına gitti.

Uzmanlar, adayların yorgun bir bünye ile sınava girmemelerine yönelik uyarısına rağmen 16 Haziran 2019 Pazar günü gireceği Alan Yeterlilik Testi (AYT) öncesi zorlu dağlık alanlarda yine koyun sürülerinin içerisinde, zamanını geçirmek zorunda kalan üniversite adayı Oğuzhan Demirol, küçüklüğünden beri hayvancılıkla uğraştığını belirterek, hayvanları otlatacak kendisinden başka kimsenin olmadığını ifade etti.

Sabah 04:00'da ahırdan çıkardığı koyunları gece saat 23:00'a kadar otlattığını kaydeden Demirol, diğer adaylar gibi kendisinin de sınavdan sonra stres atmak istediğini fakat koyunları otlatmak zorunda olduğunu söyleyerek, zamanının çoğunu koyunlarla geçirdiğini bu yüzden hazırlandığı üniversite sınavına da bu sürede çalıştığını aktardı.

Çoğu zaman yağmur altında ve çamur içinde kaldığını ifade eden üniversite adayı Oğuzhan Demirol, bu sebeple ders çalışamadığını vakit bulduğu zamanlar üniversite sınavına hazırlanabildiğini söyleyerek, diş hekimliğini kazanıp, daha iyi yerlere gelmek istediğini kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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