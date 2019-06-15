1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek

TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına lojistik destek amaçlı konvoy gönderdi
 15 Haziran 2019 15:52
Yazdır
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına destek amaçlı lojistik destek konvoyu gönderdi.

TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına takviye amaçlı çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı, ağır silah ve personelden oluşan askeri konvoy yolladı.

Söz konusu konvoyun son dönemde rejim güçlerinin hedef aldığı İdlib'in güneyi ve Hama kırsalındaki Zaviye bölgesinde bulunan 10 nolu gözlem noktasına gönderildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki bölgeden 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Söz konusu saldırıda 3 asker hafif şekilde yaralanmıştı. Rejim güçleri, TSK'nin 10 nolu gözlem noktası yakınlarına 8 Haziran tarihinde de topçu saldırısı düzenlemişti.

- TSK'nin gözlem noktaları

TSK'nin ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor.

Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Hader beldesinin Tel Eys köyünde kurulan 6 nolu ve sınıra yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Anadan ilçesi kırsalında bulunan 4 nolu gözlem noktası, Halep'in batı kırsalına hakim konumuyla stratejik öneme sahip. İki nokta da rejim mevzilerine çok yakın konumda.

Türkiye-Suriye sınırına en uzak gözlem noktası, yaklaşık 88 kilometre içeride bulunan Hama kırsalındaki Tel es Savvan'da (Morik) kurulan 9 nolu nokta.

İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesindeki 12 nolu gözlem noktası ise sınıra yaklaşık 500 metre mesafede olmasıyla en yakın nokta konumunda.

Son gözlem noktasının kurulmasıyla, İdlib'in kuzeyinden başlayan, Suriye toprakları içinde bir yay çizerek İdlib'in güneybatısında son bulan ateşkes gözlem hattı oluşturulmuş olacak.

TSK'nin "İdlib gerginliği azaltma bölgesinde "konuşlandığı noktalar şöyle:

1- 13 Ekim 2017 Dana ilçesindeki Salva köyü - 1 nolu gözlem noktası

2- 23 Ekim 2017 Daret İzze ilçesindeki Samaan Kalesi (Takle) köyü - 2 nolu

3- 19 Kasım 2017 Daret İzze ilçesindeki Akil Dağı - 3 nolu

4- 5 Şubat 2018 El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyü - 6 nolu

5- 9 Şubat 2018 Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyü - 7 nolu

6- 15 Şubat 2018 Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyü - 8 nolu

7- 17 Mart 2018 Halep batı kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) - 4 nolu

8- 3 Nisan 2018 İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesi - 12 nolu

9- 7 Nisan 2018 Hama kırsalındaki Morik (Tel es Savvan) - 9 nolu

10- 9 Mayıs 2018 Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesi - 5 nolu

11- 14 Mayıs 2018 - İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesi - 10 nolu

12- 16 Mayıs 2018 - İdlib'in güneybatı kırsalında Cisr eş Şuğur ilçesine bağlı İştabrak köyü- 11 nolu
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pitbull besleyen şahsa 7 bin 802 lira ceza
15 Haziran 2019 16:03		 Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza
15 Haziran 2019 15:44
Özel Harekat'a taze kan: Komiser Yardımcıları mezun oldu
15 Haziran 2019 15:40		 Valilik LGBT'nin etkinliğine izin vermeyecek
15 Haziran 2019 13:24
Bakayalara ceza affı geliyor
15 Haziran 2019 09:30		 Diyanet, GY şube müdürlüğü sonuçlarını açıkladı
14 Haziran 2019 22:00
BDDK'den 'suç duyurusu' açıklaması
14 Haziran 2019 20:41		 İstanbul Valiliği: YKS için bütün önlemler alındı
14 Haziran 2019 19:13
Gökçeada'nın köylerinde çöplerin toplanmadığı iddiasına yalanlama
14 Haziran 2019 17:21		 İstanbul'da sınava gireceklere ulaşım ücretsiz
14 Haziran 2019 16:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mecliste tatilden önce 4 önemli paket yasalaşacak
Şanlıurfa'da katliam gibi kavga... 6 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuşun 4 yıl sonra şehadet haberi geldi
ORC, 12-14 Haziran arasını kapsayan son anketi yayımladı
Askerden dönene işsizlik maaşı
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
Otomobil sahibi yapacak indirim: 20 bin TL'yi aşıyor
Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı
YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
FMF Hastaları Polis Olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pipet ile çay içmek 5
kozmopolit 1
botaş 1
haftasonu 3
Hugo'da küfreden çocuk 1
ekrem imamoğlu 4
mantı 1
yemeği yakmak 1
yan apartmana çarşaflı kadının hırsız olarak girmesi 6
kedi 4
SON İLANLAR
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam