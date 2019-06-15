Pitbull besleyen şahsa 7 bin 802 lira ceza
Van'da pitbull cinci köpek bulunduran şahsa 7 bin 802 lira ceza
|15 Haziran 2019 16:03
|Yazdır
Van Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Pitbull cinci köpek bulunduran şahsa 7 bin 802 lira cezası kesildi.
Bir ihbarı değerlendiren Van Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı hareket ederek, "Tehlikeli Köpekler'' arasında yer alan Pitbull Terrier cinsi köpeği bulunduran H.Ç. adlı şahsa 7 bin 802,00 TL İdari Para Cezası uygulanırken, Pitbull Terrier cinsi köpeğe ise Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek
15 Haziran 2019 15:52
|Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza
15 Haziran 2019 15:44
|Özel Harekat'a taze kan: Komiser Yardımcıları mezun oldu
15 Haziran 2019 15:40
|Valilik LGBT'nin etkinliğine izin vermeyecek
15 Haziran 2019 13:24
|Bakayalara ceza affı geliyor
15 Haziran 2019 09:30
|Diyanet, GY şube müdürlüğü sonuçlarını açıkladı
14 Haziran 2019 22:00
|BDDK'den 'suç duyurusu' açıklaması
14 Haziran 2019 20:41
|İstanbul Valiliği: YKS için bütün önlemler alındı
14 Haziran 2019 19:13
|Gökçeada'nın köylerinde çöplerin toplanmadığı iddiasına yalanlama
14 Haziran 2019 17:21
|İstanbul'da sınava gireceklere ulaşım ücretsiz
14 Haziran 2019 16:30