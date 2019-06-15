Yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı
Jandarma envanterine yeni katılan Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı.
|15 Haziran 2019 16:37
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Jandarma envanterine yeni katılan Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, envantere yeni katılan "J-1921 GAZİ" kuyruk numaralı Atak helikopterinin görüntüleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar." ifadesiyle paylaşıldı.
Paylaşımda, "180'inci yıl dönümümüzde, envanterimize bir yenisini daha kattığımız, J-1921 GAZİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
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