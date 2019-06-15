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Kapkaç şüphelisi komiserin elinden kurtulamadı

Antalya'da kapkaç zanlısı, kovalamaca sırasında düşüp kolu ve ayaklarından yaralanmasına rağmen peşini bırakmayan polis tarafından yakalandı
 15 Haziran 2019 16:49
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Kapkaç şüphelisi komiserin elinden kurtulamadı

Antalya'da kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, kovalamaca esnasında düşerek yaralanmasına rağmen peşini bırakmayan komiser tarafından gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yürüyen 32 yaşındaki Hatice Şenses'e arkasından yaklaşan S.T, cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak kaçmaya başladı.

İzin gününde arkadaşlarıyla kafede oturan Komiser Bayram Karakış, Şenses'in yardım istediğini görünce şüpheliyi kovalamaya başladı.

Bu sırada düşerek ayağı ve kolundan yaralanan Karakış, şüphelinin peşini bırakmadı. Karakış'ın bir apartmanın bahçesinde yakalayarak meslektaşlarına teslim ettiği S.T. gözaltına alındı.

Apartmanın bahçesine gelen Şenses, şüpheliye "Bunu neden yaptın?" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşların tebrik ettiği Bayram Karakış, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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