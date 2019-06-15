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Yola gübre dökmüştü, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

Yürüyüş sırasında, güzergahtaki Düzce dinlenme bölgesine hayvan gübresi döken kişinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediği bildirildi
 15 Haziran 2019 16:53
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Yola gübre dökmüştü, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüş sırasında, güzergahta bulunan Düzce dinlenme bölgesine hayvan gübresi döken kişinin, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediği bildirildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında yola hayvan gübresi döken ve başka bir suçtan cezaevinde bulunan İlhami Çelik'i ziyaret etti.

Çelik'in, televizyon yayınlarından etkilenerek gerçekleştirdiği eylem nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirttiği ve Kılıçdaroğlu'na bir özür mektubu gönderdiği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'nun, 15 Haziran 2017'de Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşün 13'ncü gününde, Düzce dinlenme noktasına kamyon ile hayvan gübresi dökülmüştü.
Anadolu Ajansı
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