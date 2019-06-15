Google iki servisini ayırıyor
|15 Haziran 2019 16:57
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Google, sessiz sedasız iki önemli bulut hizmetini birbirinden ayırmaya karar verdi. Normal şartlarda Google Fotoğraflar otomatik olarak telefonunuzdaki fotoğrafları buluta yüklüyor ve bu içeriklerinize Google Drive veya Google One üzerinden erişebilme şansına sahip oluyordunuz. Benzer şekilde bir taraftan fotoğrafı sildiğinizde diğer taraftan da otomatik olarak söz konusu içerik kaldırılıyordu. Ancak bu entegrasyon Google tarafından kaldırılıyor.
Kullanıcıların geri bildirimlerine kulak veren Google, Temmuz ayından itibaren fotoğraf ve videolarınızı bu iki servis için ayrı ayrı depolayacak. Fotoğraflar uygulamasındaki içerikleriniz Drive içerisinde olmayacak veya Drive içeriklerini Fotoğraflar uygulamasında göremeyeceksiniz.
Ancak bu entegrasyonu kaldırmasına karşın Google, Drive'dan Al isminde bir buton da ekleyecek. Bu sayede kullanıcılar Drive üzernde yer alan fotoğrafı doğrudan Google Fotoğraflar uygulamasına çekebilecek.
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