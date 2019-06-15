1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis eğitim merkezinin bahçesine 'drone' düştü

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin bahçesine "drone" düştü.
 15 Haziran 2019 17:01
Yazdır
Polis eğitim merkezinin bahçesine 'drone' düştü

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin bahçesine "drone" düştü.

Alınan bilgiye göre, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde çalışan temizlik işçisi, saat 12.30 sıralarında okulun bahçesine "drone" düştüğünü görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, hava aracının O.O'ya (35) ait olduğunu tespit etti.

Bir firmada dış ticaret uzmanı olarak çalışan O.O'nun ifadesinde, bölgede inşaat firmasının yaptırdığı villaların fotoğraf ve videosunu çektiği sırada şarjının bitmesi sonucu aracın merkezin bahçesine düştüğünü söylediği öğrenildi.

Uçuş izin belgesi ve ehliyetinin olmadığı belirlenen O.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapkaç şüphelisi komiserin elinden kurtulamadı
15 Haziran 2019 16:49		 8. sınıf öğrencisi sulama kanalında ölü bulundu
15 Haziran 2019 16:17
Ekip otosu iş yerine daldı, çalışanlar ölümden döndü
15 Haziran 2019 15:29		 Şanlıurfa'da katliam gibi kavga... 6 kişi hayatını kaybetti
15 Haziran 2019 11:15
Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı
15 Haziran 2019 10:52		 Erik çekirdeği dayağına tahliye
15 Haziran 2019 08:55
Yardım için duran sürücüyü de gasp etti
15 Haziran 2019 08:21		 Anne ayı, orman işçilerini 'rehin' aldı
14 Haziran 2019 20:36
İki otomobile çarptı, kendi aracı da arızalanınca yaya kaçtı
14 Haziran 2019 19:32		 Emniyet müdür yardımcısı 'Tarihi eser kaçakçılığı'ndan yakalandı
14 Haziran 2019 19:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mecliste tatilden önce 4 önemli paket yasalaşacak
Şanlıurfa'da katliam gibi kavga... 6 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuşun 4 yıl sonra şehadet haberi geldi
TYT'nin ayırt edici testi Matematik oldu
ORC, 12-14 Haziran arasını kapsayan son anketi yayımladı
Askerden dönene işsizlik maaşı
Otomobil sahibi yapacak indirim: 20 bin TL'yi aşıyor
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
Sınavkolik öğretmen 38. üniversite sınavına girdi
FMF Hastaları Polis Olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
one more cup of coffee 1
ismini vermek istemeyen izleyici 2
binali yıldırım'ın ntv-star yayınında soruları alması 3
kuru soğuk 1
kendini davet ettirmek 2
Çatalla çorba içmek 5
kedi 4
rabia naz vatan 2
Secimin yenilenmesini asla istemedik 1
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 1
SON İLANLAR
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam