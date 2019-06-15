Hakkari'de 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
|15 Haziran 2019 17:08
|Yazdır
Hakkari Valiliği, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 5 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurdu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, Devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 5 bölge 16.06.2019 günü saat 00:00:01'den 30.06.2019 günü saat 23:59:59'a kadar, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da, öğrenci evlerine su yüzde 50 indirimli olacak
15 Haziran 2019 18:12
|Bolu'da bir sokak 'dumansız hava sahası' ilan edildi
15 Haziran 2019 17:57
|Türkiye ağaçlandırmada dünya üçüncüsü
15 Haziran 2019 17:33
|Pitbull besleyen şahsa 7 bin 802 lira ceza
15 Haziran 2019 16:03
|TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek
15 Haziran 2019 15:52
|Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza
15 Haziran 2019 15:44
|Özel Harekat'a taze kan: Komiser Yardımcıları mezun oldu
15 Haziran 2019 15:40
|Valilik LGBT'nin etkinliğine izin vermeyecek
15 Haziran 2019 13:24
|Bakayalara ceza affı geliyor
15 Haziran 2019 09:30
|Diyanet, GY şube müdürlüğü sonuçlarını açıkladı
14 Haziran 2019 22:00