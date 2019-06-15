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'Termalin başkenti' bayramı dolu geçirdi

Termal tesisleri, Frig Vadisi, kalesi, kaymağı, lokumu ve sucuğu ile ünlü Afyonkarahisar'da oteller, Ramazan Bayramı'nda yüzde 100 doluluğa ulaştı
 15 Haziran 2019 17:47
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'Termalin başkenti' bayramı dolu geçirdi

Çoğu 5 yıldızlı termal tesisleri, Frig Vadisi, kalesi, kaymağı, lokumu ve sucuğu ile ünlü Afyonkarahisar, Ramazan Bayramı tatilini dolu dolu geçirdi.

Son yıllarda termal turizmin parlayan yıldızı olarak gösterilen Afyonkarahisar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gördü. Bayram tatili boyunca kentteki 5 yıldızlı termal oteller çok öncesinden yapılan rezervasyonlarla yüzde 100 dolulukla hizmet verdi.

Birçok şehirler arası yolun kesiştiği, günlük ortalama 30 bin aracın transit geçiş yaptığı kentte, mola veren misafirler de Afyon sucuğu, kaymağı, lokumu ve pişmaniyesinden alarak gidecekleri yere götürdü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın Ege Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmeye başladığını söyledi.

Bayram sebebiyle insanların eşini, dostunu, anne ve babasını ziyaret ettiğini, bunun da ülke genelinde büyük hareketlilik oluşturduğunu anlatan Tanır, şöyle devam etti:

"Bunun yanında 9 günlük sürecin turizmi canlandırıcı bir etki yaptığını gördük. Bu etki hem kıyı bölgelerinde hem de iç bölgelerde yaşandı. Emniyet verilerinden aldığımız bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan bayram tatili boyunca 9 günlük süre içerisinde 600 bin araç geçmiş. Afyonkarahisar'ın ana turizm kaynağı termal turizm dolayısıyla otellerimizin tamamı yüzde 100 doldu. Afyonkarahisar'ın diğer cazibe merkezlerinden Frig Vadisi'ne, Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Milli Parkı'na çok sayıda turistin geldiğini, Kocatepe'yi ve Mevleviliğin önemli merkezi olması hasebiyle Mevlevihaneyi ziyaret ettiğini görüyoruz. Yani bayram boyunca gerçekten dolu dolu bir turist yoğunluğu yaşadık."

- "Bütün yolların kesiştiği noktadayız"

Tanır, ilin turizm açısından ileriki dönemde daha da gelişmesini beklediklerini dile getirerek, "Afyonkarahisar ciddi anlamda bir kavşak noktası. Bütün yolların kesiştiği noktadayız. Yolların kavşak noktası olmasıyla beraber turizmin, kültürün de kavşağı olması, insanların ilgi odağı haline gelmesi için Bakanlık, valilik ve müdürlük olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan da 9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar'daki tüm otellerin tamamen dolu olduğunu aktardı.

- "Bayramdan sonra da hemen yaz tatili yoğunluğu başlıyor"

Hem günübirlik yoldan geçenler hem de otellerdeki doluluğun kentteki işletmeler için bayramın bereketli geçmesini sağladığına dikkati çeken Gümüşhan, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'ı tercih ettikleri için tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Bayramdan sonra da hemen yaz tatili yoğunluğu başlıyor. Temmuz başından itibaren otellerdeki doluluk devam edecektir. Bayramda hem oteller hem de kentteki satış ünitelerinin hepsi doluydu. Bütün yolların kesiştiği noktadayız. Kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan bir yol burası. Hem günübirlik geçenler hem de otellerin dolulukları çok yüksekti. Bereketli bir bayramdı. Ayrıca uçakla gelenler oldu. Bu bayram önceki yıllardaki bayramlara göre turizm açısından daha hareketliydi."
Anadolu Ajansı
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