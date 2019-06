'Kusursuz kulak' Bager'a Fazıl Say'dan davet!

Yaygın beldesindeki Kardeşler İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi olan görme engelli Bager Çalışcı'yı, müziğe ilgisini fark eden babası Mustafa Taşçı, müzik kursuna başlattı. Bager Çalışcı, burada kendisi gibi görme engelli Yarpuzlu Köyü İlkokulu'nda müzik öğretmeni olan Caner Keser ile tanıştı. Keser, Bager'in absolut (kusursuz) kulağa sahip olduğunu fark etti. Bager Çalışcı, Caner Keser'in de yardımıyla piyano çalmayı öğrendi. Bager Çalışcı'nın köy okulunda konser verme hayali, 4 gün önce gerçekleşti. Kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Ağartı Köyü İlkokulu'ndaki öğretmenler, Bager Çalışcı'nın ailesiyle birlikte köydeki öğrencilere piyano konseri vermesi için ortam hazırladı. Köy okulunda okuyan ve hayatında daha önce piyano görmemiş öğrenciler ile köy meydanında bir araya gelen Bager, Beethoven'ın 'Yalnızlık Senfonisi' ile 'Ay Işığı Sonatı'nı, Yann Tiersen'nin eserini ve güncel şarkıları çaldı. Bager Çalışcı, diğer hayalinin de Fazıl Say ile tanışmak ve birlikte konser vermek olduğunu söyledi.

AİLEYE DAVET TELEFONU

Bager'in hikayesinin basında haber olarak yer almasının ardından dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya hesabından 'Ben çok ender duygulanıp ağlarım. Bu sefer öyle oldu' paylaşımında bulunarak, çocuğun köydeki konser fotoğraflarını paylaştı. Say, daha sonra telefonla Çalışcı ailesine ulaştı ve doğada duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 'kusursuz kulak' Bager'den çok etkilendiğini söyledi. Fazıl Say, 30 Haziran'da, İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da Şanghay Filarmoni Orkestrası ile vereceği konserine, Bager ve babası Mehmet Çalışcı ile müzik öğretmeni Caner Keser'i davet etti.

'ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM'

En büyük hayalinin Fazıl Say ile tanışmak olduğunu ve bunu gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşadığını dile getiren Bager Çalışcı, "Fazıl Say ile tanışacağım, çok mutlu ve heyecanlıyım. Fazıl Say'ı çok seviyorum. Büyük hayalim Fazıl Say ile tanışmaktı, hayalimi gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyum" dedi.

'FAZIL SAY İLE TANIŞMAK HAYALİYDİ'

Oğluyla gurur duyduğunu belirten Mehmet Çalışcı ise "Bager'in hayalleri vardı. İlk hayali köy çocuklarına konser vermekti ve o hayalini gerçekleştirdik. İkinci hayali Fazıl Say ile tanışmaktı. Bager'in haberin medyada yer almasına Fazıl Say kayıtsız kalmadı. Haberi gördü ve paylaştı. ÇEV Vakfı bizlere dönüş yaptı. Bager'i Fazıl Say'ın konserine davet ettiler. Bager bu yüzden çok çok mutlu. İkinci hayalini de gerçekleştirecek. Bizler de çok mutlu ve sevinçliyiz. Haberimizden sonra Türkiye'den çok güzel dönüşler aldık. Güzel yürekli insanlarımızın olduğunu gördük. 'Onlarla beraber bizler de Bager'in yolculuğuna çıkıyoruz. İnşallah Bager, güzel yerlere gelecektir' dedi" diye konuştu.

'ÖĞRETMEN OLARAK GURURLANDIM'

Bager'in kendisi gibi görme engelli olan müzik öğretmeni Caner Keser de "Bager ile en son yaptığımız çalışmaların meyvesi olarak birinci haberin medyada yayınlanmasından sonra çok güzel dönüşler aldık. Bu durum bizleri çok mutlu etti. Türkiye halkı, Bager'e sahip çıktı, evladını bırakmadığını ve elinden tutacağını gösterdi. Sayın Fazıl Say hocamız, bizim çalışmalarımız ile haberimizi kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu hem beni bir öğretmen olarak çok çok gururlandırdı hem de Bager ve ailesini çok mutlu etti. Biz aslında daha yeni yola başladığımızı, daha yeni yolun en başında olduğumuzu ve müzik otoritelerin Bager ile bizlere kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum, umut ediyorum. Emeği geçen, el uzatan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.