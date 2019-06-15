Ankara'da, öğrenci evlerine su yüzde 50 indirimli olacak
|15 Haziran 2019 18:12
|Yazdır
Ankara Büyükşehir Belediyesince öğrenci evlerindeki su ve atık su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidileceğini bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdareleri Müdürlüğünce (ASKİ) "öğrenci evleri" abone tipine indirim yapılmasına ilişkin, Başkanlık yazısını Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşıdı.
Mecliste kabul edilen kararla belli şartları taşıyan öğrencilerin su faturaları yüzde 50 azalacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavaş, başkentte öğrenim gören öğrencilere ekonomik anlamda destek olmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade etti.
Öğrencilerin indirimli tarifeden yararlanması için belli şartları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, bu şartları şöyle sıraladı:
"- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gelir getirici bir işte çalışmıyor olması,
- Mezun olması veya başka bir sebeple okulu bırakması durumunda aboneliğini kapatması,
- Her yıl öğrenci belgesini ASKİ'ye ibraz etmesi,
- Ailesiyle birlikte yaşamıyor olması."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bolu'da bir sokak 'dumansız hava sahası' ilan edildi
15 Haziran 2019 17:57
|Türkiye ağaçlandırmada dünya üçüncüsü
15 Haziran 2019 17:33
|Hakkari'de 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
15 Haziran 2019 17:08
|Pitbull besleyen şahsa 7 bin 802 lira ceza
15 Haziran 2019 16:03
|TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek
15 Haziran 2019 15:52
|Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza
15 Haziran 2019 15:44
|Özel Harekat'a taze kan: Komiser Yardımcıları mezun oldu
15 Haziran 2019 15:40
|Valilik LGBT'nin etkinliğine izin vermeyecek
15 Haziran 2019 13:24
|Bakayalara ceza affı geliyor
15 Haziran 2019 09:30
|Diyanet, GY şube müdürlüğü sonuçlarını açıkladı
14 Haziran 2019 22:00