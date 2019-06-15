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Ankara'da, öğrenci evlerine su yüzde 50 indirimli olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararına göre, öğrenci evlerindeki su ve atık su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidilecek - Gelir getirici bir işte çalışmayan, her yıl öğrenci belgesini ASKİ'ye ibraz eden ve ailesiyle birlikte yaşamayan öğrenciler indirimlerden faydalanabilecek
 15 Haziran 2019 18:12
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Ankara'da, öğrenci evlerine su yüzde 50 indirimli olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince öğrenci evlerindeki su ve atık su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidileceğini bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdareleri Müdürlüğünce (ASKİ) "öğrenci evleri" abone tipine indirim yapılmasına ilişkin, Başkanlık yazısını Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşıdı.

Mecliste kabul edilen kararla belli şartları taşıyan öğrencilerin su faturaları yüzde 50 azalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavaş, başkentte öğrenim gören öğrencilere ekonomik anlamda destek olmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade etti.

Öğrencilerin indirimli tarifeden yararlanması için belli şartları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, bu şartları şöyle sıraladı:

"- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gelir getirici bir işte çalışmıyor olması,

- Mezun olması veya başka bir sebeple okulu bırakması durumunda aboneliğini kapatması,

- Her yıl öğrenci belgesini ASKİ'ye ibraz etmesi,

- Ailesiyle birlikte yaşamıyor olması."

Anadolu Ajansı
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