Meteorolojiden sağanak uyarısı
|15 Haziran 2019 19:25
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Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Balıkesir, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Kars ve Ardahan çevreleri ile Mersin'in iç ve Niğde'nin batı kesimlerinin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kırıkkale, Zonguldak ve Çorum çevreleri ile Bilecik'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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