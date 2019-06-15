1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Ekrem İmamoğlu diyor ki 'Metroyu ben yapacağım, tamamlayacağım.' Sen Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir de ondan sonra onları yap"
 15 Haziran 2019 19:31
Yazdır
Bakan Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekrem İmamoğlu diyor ki 'Metroyu ben yapacağım, tamamlayacağım.' Sen Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir de ondan sonra onları yap." dedi.

Soylu, Sultangazi'de Sivas Zara Ekinli Derneği Buluşması'nda, 23 Haziran'daki seçime değinerek, "İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin istikrarını zedelemeye çalışacaklara fırsat vermemeliyiz. Bunu yapacaklarına adımın Süleyman Soylu olduğu gibi eminim. 'Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i kazandık, haydi bakalım meşruiyet mücadelesine.' diyecekler göreceksiniz. Türkiye'yi yeniden bir maceraya sürüklemek isteyecekler. Önümüzdeki 4 yılı aşkın bir zamanlık dönemi Türkiye'nin iyi kullanmaması için Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışanlara büyük bir avans sağlamaya çalışacaklar." diye konuştu.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanı olarak Türkiye'nin terörle mücadele eden unsurlarından biri olduğunu ve gücü yettiğince bu mücadeleyi sürdüreceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Doğu ve güneydoğuda dağlarımıza nasıl sızıyorlarsa, şehirlerimize nasıl sızmaya çalışıyorlarsa ki sızmaya çalıştıklarını görüyorum, bir takatim varsa, bunu ifade etmek benim görevim. Sonra 'eyvah' para etmez. Terör örgütleri de şımartılmaya gelmez. Bize büyük bir miras olarak bırakılan medeniyetten hemşehrilerimize bunu anlatmak benim görevim. Bunların üzerinden PKK, İstanbul'a sızmaya çalışıyor, sızmaya. Bu sızmaya müsaade etmemek için elimizden geleni yapacağız. Sonra, seçim bitti kazandılar... Ondan sonra milletimize diyeceğiz ki 'Bizden günah gitti. Biz vebal olarak bunu anlattık, bütün İstanbul'a anlattık.' Canan çıkmış, 'Biz Süleyman Soylu'nun geçmişini biliriz.' diyor. Benim geçmişimi elbette bilirsin, ben domuz yiyerek büyümedim ki."

- "İyi bir şey yapsa bu görülmez mi?"

Bakan Soylu, İstanbul'un metro hattı uzunluğunun 170 kilometre olduğunu kaydederek, "Füniküler hattı var, hafif raylısı var ve 600 kilometreye çıkacak. Ekrem İmamoğlu diyor ki 'Metroyu ben yapacağım, tamamlayacağım.' Sen Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir de ondan sonra onları yap." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğunu hatırlatan Soylu, "5 yıl belediye başkanlığı yaptın Beylikdüzü'nde, bir tek şey söyle ne yaptın? Ne yaptın? Yap, tamam. Orada bir Yaşam Vadisi yapıldı, yüzde 95'ini ondan önceki belediye başkanı yaptı bitirdi zaten, bu çimini serdi. Hepsi bu, çim serdi. Onun dışında iyi bir şey yapsa bu görülmez mi?" ifadelerini kullandı.

- "1 ay içinde asayiş sorunu ve problemi kalmayacak"

Soylu, daha sonra Yayla Mahallesi'ne gitti. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Soylu, pazar esnafını da ziyaret etti.

İkindi namazının ardından vatandaşlara hitap eden Soylu, konuşması sırasında caddeden geçerken yanına gelen gelin ve damadı tebrik etti. Soylu, düğün hediyesi verdiği gelin ve damatla fotoğraf çektirdi.

31 Mart'ta İstanbul'da seçimi kaybetmediklerini belirten Soylu, "Sandıkların yüzde 10'unu açtırabildik, itiraz edildi. Ancak sonra neden açılmadığı da belli oldu, televizyonlarda geziyor şimdi. İl Seçim Kurulunu basmışlar, orada da abidik gubidik yapmışlar. Yüzde 10 sandıklar açıldı, fark 29 binden 13 bine düştü. Eğer yüzde 90'ını açtırsaydık, bugün 23 Haziran'ı konuşmamızın bir anlamı yoktu. Bize göre biz kazanacaktık ama sandığın içinde değiliz, sonuç başımızın üzerindedir. Biz hakkımızın yenildiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Soylu, Yayla Mahallesi'nin sorunlarını bildiklerini dile getirerek, "Dediler ki 'Bizi artık ikinci sınıf olmaktan çıkarın.' Emrinize amadeyiz, burası İstanbul'un birinci sınıf ilçesi olacak. Buranın imar meselesiyle belediye başkanımız çalışıyor. Biz de elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız." dedi.

İstanbul'a yapılacak 30 polis merkezinden birinin Habipler'e yapılacağını bildiren Soylu, "Burada arkadaşlara talimat verdim. 1 ay içinde hırsızlık meselesi de dahil olmak üzere buranın bir tek asayiş sorunu ve problemi kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek isteyerek, "Gezide otelini tahsis edenler, erzak tahsis edenler, bugün uçağını tahsis ediyorlar. İstanbul'u gezi ruhuna teslim etmemek lazım. Onların ne yaptıklarını biliyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay Başkanı: Bize ayar vermek isteyenlerin...
15 Haziran 2019 19:58		 Dilek Dündar yasa dışı yollarla Almanya'ya kaçtı
15 Haziran 2019 19:54
'CHP ve İYİ Parti'nin bütün yöneticileri İstanbul'da'
15 Haziran 2019 19:50		 Erdoğan, Tacikistan ziyaretini değerlendirdi
15 Haziran 2019 19:41
İmamoğlu sandık görevlileriyle buluştu
15 Haziran 2019 18:26		 '11 Eylül'ü, CIA'ye söyledik, dikkate almadılar'
15 Haziran 2019 18:21
Milletvekilleri İstanbul'a karargah kurdu
15 Haziran 2019 18:17		 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
15 Haziran 2019 18:02
Binali Yıldırım'a destek için İstanbul'a geldi
15 Haziran 2019 17:05		 Yola gübre dökmüştü, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
15 Haziran 2019 16:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:58 - Yargıtay Başkanı: Bize ayar vermek isteyenlerin...19:54 - Dilek Dündar yasa dışı yollarla Almanya'ya kaçtı19:50 - 'CHP ve İYİ Parti'nin bütün yöneticileri İstanbul'da'19:46 - Karabük'te mantar zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü19:41 - Erdoğan, Tacikistan ziyaretini değerlendirdi19:36 - 'Türkiye hakimini, savcısını, avukatını iyi eğitmelidir'19:31 - Bakan Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir19:25 - Meteorolojiden sağanak uyarısı18:46 - Ayvalık'ta yeni endemik bitki türü bulundu18:41 - 2 dakika geç kalınca sınava giremedi
18:36 - YKS sırasında kalp krizi geçiren genç öldü18:31 - Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi18:26 - İmamoğlu sandık görevlileriyle buluştu18:21 - '11 Eylül'ü, CIA'ye söyledik, dikkate almadılar'18:17 - Milletvekilleri İstanbul'a karargah kurdu18:12 - Ankara'da, öğrenci evlerine su yüzde 50 indirimli olacak18:07 - 'Kusursuz kulak' Bager'a Fazıl Say'dan davet!18:02 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mecliste tatilden önce 4 önemli paket yasalaşacak
Uzman çavuşun 4 yıl sonra şehadet haberi geldi
Şanlıurfa'da katliam gibi kavga... 6 kişi hayatını kaybetti
TYT'nin ayırt edici testi Matematik oldu
ORC, 12-14 Haziran arasını kapsayan son anketi yayımladı
Askerden dönene işsizlik maaşı
Otomobil sahibi yapacak indirim: 20 bin TL'yi aşıyor
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
Sınavkolik öğretmen 38. üniversite sınavına girdi
FMF Hastaları Polis Olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pipet ile çay içmek 5
Mutfaktaki son dokunuşun sahibi sarı bez 6
toronto raptors 3
cory higgins 1
Hugo'da küfreden çocuk 1
15.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 6
friday I'm in love 1
taze sıkılmış meyve suyu 1
the passenger 3
kedi 4
SON İLANLAR
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam